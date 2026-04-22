سپاه پاسداران نشان داد پاسدار و جانفدای ایران اسلامی کیست
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری از چهار دهه نبوغ و فداکاری پاسداران وطن به مناسبت دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بیش از ۴ دهه، در پرتنشترین منطقه جهان، امنیت، اقتدار و عزت کشور حفظ شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر ارکان کشور، از فتح قلههای علمی، صنعتی، محرومیت زدایی تا جبهه نبرد نشان داد پاسدار و جانفدای ایران اسلامی کیست.