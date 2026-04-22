رایزنی سفیر ایران و نخستوزیر پاکستان درباره تحولات جاری منطقه
نخست وزیر پاکستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد پیرامون آخرین تحولات منطقهای تبادل نظر کردند.
به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم امروز در اسلامآباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. طرفین پیرامون آخرین تحولات منطقهای و روابط دوجانبه ایران و پاکستان تبادل نظر کردند.
در این دیدار سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و آمنه بلوچ قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور نیز حضور داشتند.
دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف و سفیر ایران تحولات جاری در منطقه و تلاشهای صلح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.