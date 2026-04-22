به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم امروز در اسلام‌آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. طرفین پیرامون آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه ایران و پاکستان تبادل نظر کردند.

در این دیدار سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و آمنه بلوچ قائم مقام وزارت امور خارجه این کشور نیز حضور داشتند.

دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف و سفیر ایران تحولات جاری در منطقه و تلاش‌های صلح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

