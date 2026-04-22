رفیعزاده:
۶۸ کارمند دولت در محل کار شهید شدند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ایران در جنگ تحمیلی اخیر شاهد از دست دادن تعدادی از بهترین فرزندان خود بود، گفت: ۶۸ تن از پرسنل اداری کشور در محل خدمت خود جان خود را فدای ملت ایران کردند.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده در گفتوگو با شبکه تلویزیونی خبر ترکیه (هابر ترک) در تشریح برنامهها و اقدامات دولت در راستای بهبود نظام اداری و استخدامی کشور، به اهمیت موضوعات اداری و استخدامی در بهبود کیفیت خدمات دولتی اشاره کرد و گفت: ما در دولت بر این باور هستیم که اصلاحات اساسی در نظام اداری کشور، نه تنها به افزایش کارایی و بهرهوری منجر میشود، بلکه رضایت شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به تشریح اقدامات دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: دولت الکترونیک به عنوان یک رویکرد نوین در ارائه خدمات عمومی، میتواند نیاز به مراجعه حضوری شهروندان را کاهش دهد و فرآیندهای اداری را تسهیل کند.
وی افزود: ما در حال حاضر در حال اجرای پروژههایی هستیم که هدف آنها ایجاد یک سامانه جامع برای ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین است
عضو کابینه دولت چهاردهم به نمونههایی از این پروژهها اشاره کرد و گفت: از جمله این پروژهها میتوان به سامانه ثبت نام الکترونیکی برای دریافت مجوزهای کسبوکار، سامانههای مالیاتی و همچنین سامانههای مربوط به ثبت احوال و خدمات اجتماعی اشاره کرد. این سامانهها نه تنها زمان و هزینه شهروندان را کاهش میدهند بلکه موجب افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری نیز خواهند شد.
رفیع زاده همچنین به راهاندازی سامانه "فوریتهای اداری" اشاره کرد و گفت: این سیستم به منظور رسیدگی سریع به مشکلات و شکایات مردم طراحی شده است. ما معتقدیم که باید به نیازهای فوری شهروندان پاسخ دهیم و این سیستم میتواند پل ارتباطی مؤثری بین مردم و دولت باشد.
وی افزود: شهروندان میتوانند از طریق این سامانه مشکلات خود را مطرح کنند و ما متعهد هستیم که در کوتاهترین زمان ممکن به این مشکلات رسیدگی کنیم. هدف ما این است که اعتماد مردم را جلب کنیم و نشان دهیم که دولت شنونده خوبی برای نیازهای آنهاست.
معاون رئیسجمهور در ادامه به موضوع مدیریت منابع انسانی پرداخت و گفت: در تلاش هستیم تا فرآیندهای استخدامی را اصلاح کنیم و شرایطی را فراهم آوریم که نیروهای متخصص و واجد شرایط جذب دستگاههای دولتی شوند.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف، ما معیارهای شفاف و دقیقی را برای جذب نیروها تعیین کردهایم که بر اساس شایستگیها و مهارتها خواهد بود.
رفیعزاده همچنین بر اهمیت آموزش و توانمندسازی کارکنان تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی منظم برای کارکنان فعلی و جدید، یکی از اولویتهای ماست. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کارکنان ما از دانش و مهارتهای لازم برای انجام وظایف خود برخوردارند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر لزوم ایجاد یک فرهنگ سازمانی مثبت تأکید کرد و گفت: باید فضایی را ایجاد کنیم که در آن همکاری، احترام و شفافیت حاکم باشد. این امر نه تنها موجب افزایش انگیزه کارکنان خواهد شد بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را نیز ارتقا خواهد داد.
رفیع زاده در ادامه به موضوع سلامت روان کارکنان اشاره کرد و گفت: باید به سلامت روانی کارکنان توجه ویژهای داشته باشیم. برنامههایی برای ارائه مشاورههای روانشناختی و حمایتهای رفاهی برای کارکنان طراحی شده است تا بتوانیم محیط کاری سالمتری را فراهم کنیم.
وی همچنین بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال میتواند به تسهیل فرآیندهای استخدام، آموزش و ارزیابی کمک کند. ما در حال بررسی راهکارهایی هستیم که بتوانیم از فناوری اطلاعات برای بهبود عملکرد سازمانها استفاده کنیم.
معاون رئیسجمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره چالشها و موانع پیش روی اجرای این برنامهها گفت: بدون شک، اجرای اصلاحات اساسی در نظام اداری با چالشهایی همراه خواهد بود. یکی از بزرگترین چالشها، مقاومت برخی از بخشها در برابر تغییرات است. اما مصمم هستیم که با همکاری همه ذینفعان، این موانع را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: همچنین کمبود منابع مالی نیز میتواند یکی دیگر از چالشها باشد. اما تلاش میکنیم تا با تخصیص درست منابع، این مشکلات را مدیریت کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در پی جنگ رمضان، کشور ما متأسفانه شاهد از دست دادن تعدادی از بهترین فرزندان خود بود. در این راستا، به یاد شهدای گرانقدر این جنگ و همچنین ۶۸ پرسنل اداری کشور که در محل خدمت خود جان خود را فدای ملت کردند، احترام و ارادت خود را ابراز میداریم. این افراد با ایثار و فداکاری خود نشان دادند که برای حفظ امنیت و آرامش کشور آمادهاند تا جان خود را در طبق اخلاص بگذارند.
رفیع زاده اضافه کرد: حضور مردم در خیابانها نیز نشاندهنده همبستگی و اتحاد ملی است. مردم با حضور گسترده خود در مراسم بزرگداشت شهدا و همچنین بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(مدظلهالعالی) تجلی وفاداری به آرمانهای شهدا هستند و نمادی از اراده و عزم ملت برای ادامه مسیر آنان و دفاع از ارزشهای کشور است.
در پایان رفیع زاده با تأکید بر عزم دولت برای تحقق اهداف خود در زمینه اصلاح نظام اداری و استخدامی گفت: معتقدیم که با همکاری تمامی نهادها و سازمانها، میتوانیم نظام اداری کشور را بهبود بخشیم و خدمات مطلوبتری را به شهروندان ارائه دهیم. هدف ما ایجاد دولتی کارآمد، پاسخگو و شفاف است که بتواند نیازهای مردم را برآورده کند.