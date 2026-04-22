فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی کشور:
هرگونه تعرض به مرزهای زمینی کشور، با پاسخ پشیمانکننده همراه خواهد بود
امیر سرتیپ جهانشاهی آمادگی یگانهای نیروی زمینی در دفاع از مرزهای کشور را بسیار خوب توصیف و خاطر نشان کرد: به دشمن توصیه می کنیم در محاسبه روحیه و توان رزم رزمندگان ایران دچار خطا نشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بازدید از آمادگی رزمی یگانهای این نیرو در مرزهای کشور، روحیه رزم رزمندگان نیروی زمینی ارتش در مواجهه با هر گونه تعدی دشمن را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: با این روحیه سلحشوری و حمایت جانانه و امید بخش آحاد ملت ایران از نیروهای مسلح، هر گونه تعرض دشمن به مرزهای زمینی کشور، با پاسخ دندان شکن و پشیمانکننده همراه خواهد بود. به دشمن توصیه میکنیم در محاسبه روحیه و توان رزم رزمندگان، دچار خطا نشود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش به ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نوید داد: مرزهای کشور با استقرار نیروهای مسلح در امنیت و آرامش قراردارد، تحرکات دشمنان لحظه به لحظه پایش و رصد میشود و با هوشیاری فداییان ملت در مرزها، با هر تهدیدی علیه مردم شریف و عزیز ایران قاطعانه برخورد خواهد شد.