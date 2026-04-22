به گزارش ایلنا، مالک شریعتی، نماینده تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: ما الان در مرحله دیگر یک جنگ قرار داریم. این سکوت و آتش‌بس موجود، به معنای اتمام جنگ نیست و فقط آتش‌ها کمی خاموش شده، اما آمادگی نظامی ایران همچنان ادامه دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به چهار مرحله قبل، تاکید کرد: در مرحله اول یعنی بعد از شهادت رهبری، دشمن هر کاری کرد (براندازی، جدایی‌طلبی، آشوب) شکست خورد. همان موقع بود که ایران برای اولین بار در ۴۰ سال اخیر، کنترل تنگه هرمز را به دست گرفت.

وی با اشاره به مرحله دوم، اظهار داشت: در این مرحله، دشمن شب چهارشنبه‌سوری حملات تروریستی راه انداخت و ایست‌ بازرسی‌ها و کلانتری‌ها را مورد اصابت قرار داد اما همه آنها با حضور مردم شکست خورد.

شریعتی عنوان کرد: در مرحله سوم، جنگ به درگیری‌های نظامی مستقیم کشیده شد. دشمن تجهیزات پیشرفته داشت، اما ایران طوری طراحی کرد که آنها به هیچکدام از اهدافشان نرسیدند؛ از زدن اف ۳۵ و آواکس گرفته تا شکست عملیات اصفهان.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در مرحله چهارم، دشمن رفت سراغ کار سیاسی. خواست در سازمان ملل رای بگیرد، اما ۲ کشور عضو شورای امنیت(روسیه و چین) به نفع ایران وتو کردند. یعنی عملاً دنیا قبول کرد ایران یک قدرت جدید است.

متقاضی آتش‌بس نبودیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه الان در مرحله پنجم هستیم، گفت: طبیعتاً در جنگ خسارت وجود دارد، اما وقتی روی کاغذ نگاه می‌کنید، دشمن نه تنها به هیچ‌کدام از اهداف راهبردی‌اش نرسید، بلکه در اهداف عملیاتی هم به توفیق جدی دست پیدا نکرد. به همین دلیل دنبال یک تنفس برای خودش بود. با وجود اینکه فریبکارانه عمل می‌کرد، اما اعلام کرد که ۱۰ بند پیشنهادی ایران را به عنوان مبنای مذاکره می‌پذیرد. با این حال، جمهوری اسلامی از قبل اعلام کرده بود دنبال آتش‌بس و مذاکره نیست.

وی تاکید کرد: برای رژیم صهیونیستی و حاکمان کاخ سفید (که این پیکره صهیونیسم جهانی را راهبری می‌کنند) حتی آسیب دیدن کشورهای منطقه هم مهم نبود. چون تقابلی که در حوزه زیرساخت داشت اتفاق می‌افتاد، تهدید ایران معتبر تشخیص داده شد. یعنی آنها جایی عمل می‌کنند که تهدید متقابل معتبر باشد. این تهدید معتبر شد.

شریعتی اعلام کرد: علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی دنبال این بود که کشورهای منطقه به دست خودشان این جنگ زیرساختی را رقم بزنند، آمریکایی‌ها با استفاده از پایگاه‌های کشورهای منطقه، زیرساخت ایران را تهدید می‌کردند. در مقابل، اقدام متقابل ایران که تهدیدی معتبر بود (توانایی‌اش را در ماجرای عسلویه و امثال آن اثبات کرده بودیم) می‌توانست کشورهای منطقه را هم دچار حادثه کند. بعضی از کشورهای نجیب منطقه مثل عمان و همسایگان ما مثل پاکستان و ترکیه به دنبال احیای مذاکره رفتند و برای دور جدید مذاکره‌ تلاش کردند.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما متقاضی آتش‌بس نبودیم و اکنون نیز متقاضی تمدید آن نیستیم. کاملاً آمادگی وجود دارد که بیش از آن ۴۰ روز قبل، بتوانیم پاسخ پشیمان‌کننده‌ای به دشمن بدهیم.

اختلاف نظر در سیاست آمریکا بر سر حمایت از اسراییل

عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: در آن زمانی که از طرف دشمن درخواست آتش‌بس شده بود، خود رسانه‌هایشان معترف بودند با کمبود ذخایر مواجه شده‌اند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی در پاسخ به حملات دشمن نداشت. از این فرصت ۲ هفته‌ای هم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه ما فضای میدان را از جهت پیروزی و نرسیدن دشمن به اهدافش تحلیل کردیم؛ افزود: داخل ایران یک انسجام و هماهنگی کامل بین میدان، مردم و دیپلماسی وجود دارد. اهداف با اجماع دنبال می‌شود. اما داخل آمریکا برعکس است. بین احزاب اصلی آمریکا اختلاف نظر جدی وجود دارد. قبلاً در حوزه راهبردی اختلافی نداشتند و فقط در روش‌ها (جمهوری‌خواهان تندتر و دموکرات‌ها مسیر اقتصادی) دچار اختلاف بودند. اما الان بر سر حمایت از رژیم صهیونیستی در آمریکا اختلاف ایجاد شده؛ چیزی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد.

شریعتی ادامه داد: من صفحات نمایندگان و سناتورهای آمریکا را دنبال می‌کنم. آنها صراحتاً می‌نویسند: «چرا باید برای رژیم صهیونیستی هزینه کنیم؟» و رای دادند که درآمدهای مالیاتی کشور را برای تجهیز اسرائیل به بلدوزرها و بمب‌های جدید علیه ایران استفاده نکنند. البته این رای نیاورد، اما برای اولین بار بود که تعداد قابل توجهی از سناتورهای آمریکایی رای دادند و اعلام مخالفت کردند. آنها با روشی که بر هیئت حاکمه آمریکا حاکم است، مخالف هستند. آنها دنبال جنگ نرم و فشار اقتصادی علیه ایران بودند، اما خوشبختانه الان دشمنی داریم که عیان حرف می‌زند.

ایران با اهرم تنگه هرمز، گلوی اقتصاد دنیا را فشار می‌دهد

نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: این اختلافات الان در آمریکا جدی شده است. بحث استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی (استیضاح رئیس جمهور) به صورت جدی دنبال می‌شود. بحث استیضاح وزیر جنگ هم مطرح است. ده‌ها ژنرال آمریکایی مخالفت کردند و چندین ژنرال ارشد پنتاگون استعفا دادند یا برکنار شدند، چون با سیاست‌های کاخ سفید مخالف بودند. افراد با تجربه‌ای که به عقل قائل بودند و می‌دیدند آمریکا با حیثیت خودش بازی می‌کند.

نماینده تهران در مجلس اعلام کرد: تقریباً هیچ تحلیلگر مستقلی در دنیا نیست که بگوید پیروز میدان آمریکا است. آنها تحلیل می‌کنند که آمریکا به اهدافش در ایران نرسید. از طرفی ایران یک اهرم فوق‌راهبردی به نام تنگه هرمز را به دست گرفته که گلوی اقتصاد دنیا را فشار می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: ما در حوزه نظامی با یک جنگ منطقه‌ای، و در حوزه اقتصادی با یک جنگ جهانی مواجهی هستیم. باتوجه به تحولات در تنگه هرمز، دشمن برنامه‌ای برای برون‌رفت از آن ندارند، چون محاسبه نکرده بودند. معمولاً اندیشکده‌های آمریکایی طراحی می‌کنند، اما ترامپ در لحظه تصمیم می‌گیرد و گاهی خبر دروغین منتشر می‌کند تا عکس‌العمل بگیرد. بعضی از ناظران اقتصادی آمریکا این موضوع را به سودجویی‌های شخصی خانواده ترامپ و نزدیکانش مرتبط می‌دانند.

وی با اشاره به چرخه‌های دنبال شده توسط ترامپ و دولت آمریکا، گفت: این چرخه در هفته‌های مختلف دنبال شده، در نزدیکی تعطیلات بازارهای جهانی، تشدید تنش می‌کنند و نزدیک گشایش بازار، آرامش ایجاد می‌کنند. حتی تحقیقاتی درباره خرید سهام توسط اطرافیان ترامپ در بازار نفت و سهام آمریکا در جریان است.

شاهد شروع تضعیف بی‌سابقه دلار در جهان هستیم

شریعتی با بیان اینکه ما شاهد شروع یک تضعیف بی‌سابقه در حاکمیت دلار در جهان هستیم؛ تاکید کرد: تنگه هرمز نقطه اتصال سه حلقه در اقتصاد جهانی است، دلار، نفت و اوراق بدهی آمریکا. از دهه ۱۹۷۰ که نفت جایگزین طلا شد، این سه حلقه همدیگر را حمایت می‌کردند. اما الان این ساختار دچار چالش شده؛ هم به دلیل تضعیف نفت در دنیا و هم به دلیل تضعیف دلار در معاملات این منطقه.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همه مردم، فعالان اقتصادی و سیاسی کشور بر یک چیز اجماع دارند و آن این است که نخواهیم گذاشت آمریکایی‌ها آنچه در میدان به دست نیاوردند، از فضای مذاکراتی و فریب به دست بیاورند. این اجماع کامل در دفاع وجود دارد. این ماجرا در صورتی ختم خواهد شد که یا منافع ایران را بپذیرند و یا به شکست اعتراف کنند، یا در میدان عمل آن منافع را کاملاً رسانه‌ای کنیم.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه آمریکا تلاش کرد آنچه در میدان موفق نشده را در مذاکرات به دست بیاورد، اما با واکنش منطقی و قاطع مسئولین ایران مواجه شد، گفت: ما یکپارچگی میدان، دیپلماسی و خیابان را اثبات کردیم. ما مذاکره را به عنوان میدان مبارزه جدیدی با آمریکابرای اثبات حقانیت ملت ایران و اتمام حجت با بعضی همسایگان خوش‌خیال، دیدیم.

وی اظهار داشت: آمریکایی‌ها به خاطر خوی استکباری، عملاً آتش‌بس را نقض کردند. چه در تلاشی که ناوشکن‌های آمریکایی برای شکستن اقتدار ایران در مذاکره کردند (که با اخطار در میدان مذاکره و میدان عمل توسط نیروی دریایی سپاه مواجه شدند و برگشتند) و چه در ماجرای محاصره تنگه هرمز. محاصره یک اقدام نظامی تلقی می‌شود و ایران آمادگی کامل دارد. ما منتظر آتش‌بس از طرف دشمن نمی‌مانیم. ستاد کل نیروهای مسلح نیز هشدارهای لازم را داده است.

۵۰۰ تا ۷۰۰ پالایشگاه نفتی در دنیا با تعطیلی مواجه‌اند

شریعتی تاکید کرد: محاصره تنگه هرمز خود نشان می‌دهد تحریم‌ها جواب نداده است. در این ایام، عملاً دیوارهای تحریم نفتی ایران شکسته شد. خود آمریکایی‌ها برای کنترل بازار، اجازه دادند نفت تحریمی ایران فروش برود. هند با کشتی‌های تحریمی و با قیمت واقعی نفت خرید. اکنون قیمت واقعی نفت بالای ۱۵۰ دلار است. در تحریم نتوانستند پیشروی کنند و اقدام محاصره‌شان هم شکست خورده است. ایران مرزهای خاکی بزرگی دارد و زمان هم به نفع آمریکایی‌ها نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: قوانین داخلی آمریکا، انتخابات میان‌دوره کنگره، سفر ترامپ به چین و جام جهانی فوتبال همه عواملی هستند که نشان می‌دهد آنها نیاز به پایان این ماجرا دارند. زمان به نفع ماست. ما دیگر اجازه نخواهیم داد در منطقه ما دلار حاکم باشد. بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند و بعضی مبادلات به غیر دلار دنبال می‌شود. سفر نخست‌وزیر اسپانیا به چین را دست کم نگیرید.

وی عنوان کرد: کاری که ترامپ در ماجرای گرینلند، کانادا و ونزوئلا شروع کرد، شعارهای قانون‌مداری دنیا را به سخره گرفته است. حتی اروپایی‌ها دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند. نخست‌وزیر ایتالیا گفت نباید توهین‌های ترامپ به پاپ را تحمل کنیم. اینها پذیرفته شده نیست.

شریعتی با بیان اینکه وضعیت انرژی در دنیا بسیار شکننده است؛ تصریح کرد: پالایشگاه‌های دنیا که مبتنی بر نفت منطقه ما هستند، حداقل یک سال زمان نیاز دارند تا طراحی فنی خود را تغییر دهند. سونامی اصلی قیمت بنزین و گازوئیل هنوز فرا نرسیده، چون از ذخایر استراتژیک استفاده کردند. الان داریم به لحظه‌ای می‌رسیم که ۵۰۰ تا ۷۰۰ پالایشگاه دنیا با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.

قیمت بنزین در آمریکا ۲ برابر شده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ایران ۴۰ سال تجربه تحریم دارد، اما دنیا تازه ۵۰ روز است که طعم تحریم در تنگه هرمز را می‌چشد. ما بودجه سال ۱۴۰۵ را با قیمت ۵۴ دلار برای نفت بستیم و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم نفت سه برابر شود.

نماینده تهران در مجلس اعلام کرد: حتی اگر فرض کنیم امروز تنگه هرمز کامل باز شود (که نخواهد شد)، حداقل ۲ ماه طول می‌کشد تا کشتی‌های معطل شده تخلیه و برگردند. جامعه جهانی این زمان را تحمل نمی‌کند. فشار روی آمریکا زیاد است. ترامپ دارد از فضای جنگ روانی استفاده می‌کند، اما نمی‌تواند توییت‌هایش را در پالایشگاه‌ها تبدیل به بنزین کند. زمان به نفع آمریکا پیش نمی‌رود.

وی با اشاره به اظهارات متناقض رئیس جمهور آمریکا در ۵۰ روز گذشته درخصوص تنگه هرمز، گفت: ترامپ الان در مذاکرات دنبال این است که سهمی از تنگه هرمز به او بدهند. هدف آمریکا از «در اختیار گرفتن ایران و ساقط کردن نظام» رسیده به «یک سهمی از تنگه هرمز به من بدهید». این دست برتر ایران را نشان می‌دهد. هیچ‌کدام از متحدان سنتی آمریکا پای کار نیامدند. اروپا نیامد، ناتو نیامد. آنها نتوانستند اجماعی علیه ایران درست کنند.

شریعتی با اشاره به وعده‌های ترامپ از جمله ثابت نگه داشتن قیمت بنزین، گفت: الان در بسیاری از ایالت‌های آمریکا قیمت بنزین ۲ برابر شده است. مردم آمریکا می‌بینند مالیاتشان صرف جنگی می‌شود که هیچ تهدید بالقوه‌ای علیه آمریکا نداشته است. بعضی مقامات آمریکایی مثل جو کنت (رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم) استعفا دادند.

باید برای آمریکایی‌ها ضرب‌العجل تعیین کنیم

نماینده تهران در مجلس اظهارداشت: ما در جمهوری اسلامی با یک طراحی راهبردی دنیا را شگفت‌زده کردیم. با قلبی گرم، عملیات را رهبری می‌کنیم و هنوز کارت‌های جدید ما استفاده نشده است. آمریکایی‌ها می‌دانند که در کویت (یک و نیم میلیون بشکه)، امارات (سه و نیم میلیون بشکه) و عربستان (تا شش میلیون بشکه در روز) اختلال تولید امکان‌پذیر است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: اگر آنها به شیطنت ادامه دهند، برگ‌های جدید ایران رو می‌شود. نیروهای مسلح ما مسیر پلکانی تنش را رصد می‌کنند و به هر تهدیدی ۱۰ برابر پاسخ خواهند داد. اگر به حوزه زیرساخت ورود کنند، طبق بیانیه‌های قبلی، نفت و گاز منطقه را برای همیشه از دست خواهند داد و بازارهای جهانی تا سال‌ها سونامی جدیدی را تجربه خواهند کرد.

وی افزود: در ساعات اخیر، آنها تلاش می‌کنند با ایجاد تنش در تعطیلات و آرامش در شروع هفته، زمان بخرند. ما نباید اجازه دهیم. ما متقاضی آتش‌بس نبودیم و متقاضی تمدید آن هم نیستیم. از این فرصت برای ترمیم و آماده‌سازی خود استفاده کردیم. به نظرم می‌رسد ما باید یک ضرب‌الاجل تعیین کنیم و اعلام کنیم که محاصره دریایی (که نفس آن نقض آتش‌بس بوده) باید پایان یابد. نقطه دردناک برای آمریکایی‌ها نفت است؛ چون به دلار و اوراق بدهی آمریکا گره خورده است.

نماینده تهران در مجلس در پایان تأکید کرد: حضور مردم در میدان، همانطور که رهبر رشید انقلاب اشاره کردند، قوت قلب میدان و حوزه سیاسی است و این اجماع را فریاد می‌زند که هیچ اختلاف نظری در نحوه پایان جنگ بین مسئولین سیاسی، نظامی و مردم نداریم. این اجماع کامل، ان‌شاءالله به پیروزی نهایی منجر خواهد شد.

