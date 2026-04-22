تجمع هنرمندان و فعالان مدنی کره با عنوان «اقدام هنری علیه جنگ»

جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی و مدنی بوسان کره جنوبی روز گذشته ضمن شرکت در تجمعی در مقابل اداره پلیس شهر بوسان و ادای احترام به دختران دانش آموز مدرسه میناب، اقدام هنری علیه جنگ" را در مخالفت با جنگ خاورمیانه برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از هنرمندان ،فعالان فرهنگی، فعالان مدنی و شخصیت‌های مذهبی منطقه بوسان کره جنوبی در روز سه‌شنبه اول اردیبهشت، در مقابل اداره پلیس شهر بوسان در تجمعی با عنوان " اقدام هنری علیه جنگ" را در مخالفت با جنگ خاورمیانه برگزار کردند.

این مراسم با هدف ابراز همدردی و ادای احترام به دختران دانش آموز مدرسه میناب که در تهاجم آمریکا به ایران جان خود را از دست دادند، برگزار شد. برنامه‌های این حرکت اعتراضی شامل؛ نصب تصاویر یادبود دختران قربانی، اجرای پرفورمنس‌های هنری، نگارش دلنوشته‌های سوگواری، اجرای رقص آیینی، شعرخوانی و اجرای موسیقی و در پایان نیز اهدای گل به یاد قربانیان بود.

 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید