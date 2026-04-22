تجمع هنرمندان و فعالان مدنی کره با عنوان «اقدام هنری علیه جنگ»

به گزارش ایلنا، جمعی از هنرمندان ،فعالان فرهنگی، فعالان مدنی و شخصیت‌های مذهبی منطقه بوسان کره جنوبی در روز سه‌شنبه اول اردیبهشت، در مقابل اداره پلیس شهر بوسان در تجمعی با عنوان " اقدام هنری علیه جنگ" را در مخالفت با جنگ خاورمیانه برگزار کردند.

این مراسم با هدف ابراز همدردی و ادای احترام به دختران دانش آموز مدرسه میناب که در تهاجم آمریکا به ایران جان خود را از دست دادند، برگزار شد. برنامه‌های این حرکت اعتراضی شامل؛ نصب تصاویر یادبود دختران قربانی، اجرای پرفورمنس‌های هنری، نگارش دلنوشته‌های سوگواری، اجرای رقص آیینی، شعرخوانی و اجرای موسیقی و در پایان نیز اهدای گل به یاد قربانیان بود.

