به گزارش ایلنا، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور، صبح چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین روز سفر به قم، به همراه جمعی از مدیران وزارت کشور و با همراهی بهنام‌جو استاندار قم و مرتضی حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، با حضور در دفتر حجت‌الاسلام شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام شهرستانی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جامعه برای پیشرفت کشور اظهار کرد: باید قائل به جذب حداکثری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه باشیم و اگر تنها به بخشی از جامعه توجه شود، دستیابی به پیشرفت ممکن نخواهد بود.

وی افزود: لازم است از سرمایه‌های انسانی و ظرفیت‌های موجود در کشور به‌درستی استفاده شود تا مسیر توسعه و پیشرفت هموار گردد.

در ادامه، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به رویکرد کلان نظام در این حوزه گفت: دغدغه مسئولان عالی کشور، بر پایه سیاست وفاق ملی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور و تقویت انسجام و همدلی در مسیر پیشرفت است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور خواهد بود.

در ادامه این دیدار، بهنام‌جو استاندار قم نیز با اشاره به روند رو به رشد استان گفت: قم در مسیر پیشرفت قرار. گرفته و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف در حال اجراست که این مهم با تکیه بر استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی و امکانات موجود محقق شده است.

در حاشیه این دیدار، معاون سیاسی وزیر کشور و هیأت همراه، از موزه امام علی(ع) نیز بازدید کردند.

