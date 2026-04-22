دیدار معاون سیاسی وزیر کشور با نماینده آیتالله سیستانی
معاون سیاسی وزیر کشور در دیدار با حجتالاسلام سید جواد شهرستانی بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور در چارچوب سیاست وفاق ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور، صبح چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین روز سفر به قم، به همراه جمعی از مدیران وزارت کشور و با همراهی بهنامجو استاندار قم و مرتضی حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، با حضور در دفتر حجتالاسلام شهرستانی نماینده آیتالله سیستانی با وی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، حجتالاسلام شهرستانی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای جامعه برای پیشرفت کشور اظهار کرد: باید قائل به جذب حداکثری و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در جامعه باشیم و اگر تنها به بخشی از جامعه توجه شود، دستیابی به پیشرفت ممکن نخواهد بود.
وی افزود: لازم است از سرمایههای انسانی و ظرفیتهای موجود در کشور بهدرستی استفاده شود تا مسیر توسعه و پیشرفت هموار گردد.
در ادامه، زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به رویکرد کلان نظام در این حوزه گفت: دغدغه مسئولان عالی کشور، بر پایه سیاست وفاق ملی، استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور و تقویت انسجام و همدلی در مسیر پیشرفت است.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از همه ظرفیتهای انسانی و اجتماعی، زمینهساز افزایش کارآمدی و تحقق اهداف توسعهای کشور خواهد بود.
در ادامه این دیدار، بهنامجو استاندار قم نیز با اشاره به روند رو به رشد استان گفت: قم در مسیر پیشرفت قرار. گرفته و پروژههای متعددی در حوزههای مختلف در حال اجراست که این مهم با تکیه بر استفاده از همه ظرفیتهای انسانی و امکانات موجود محقق شده است.
در حاشیه این دیدار، معاون سیاسی وزیر کشور و هیأت همراه، از موزه امام علی(ع) نیز بازدید کردند.