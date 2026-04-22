تأمین ذخایر راهبردی گندم و روغن تقویت شد/ اصلاح مصوبه کالاهای اساسی در دولت

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبات جلسه اخیر هیأت وزیران، از اصلاح مصوبه تأمین ذخایر کالاهای اساسی و پیش‌بینی‌های جدید برای تکمیل ذخایر راهبردی گندم و روغن خبر داد و بر آمادگی کامل دولت برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح مصوبات جلسه هیأت وزیران در دوم اردیبهشت‌ماه، از اصلاح مصوبه تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت ذخایر گندم و روغن خبر داد.

 عارف با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط حساس کشور، گفت: در این جلسه، مصوبه مربوط به تأمین ذخایر راهبردی اصلاح و پیش‌بینی‌های لازم برای تکمیل ذخایر گندم و روغن انجام شد تا در هیچ شرایطی خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل دولت افزود: تأمین کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی دولت است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند تأمین و توزیع این اقلام با ثبات و بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به سایر مصوبات جلسه هیأت وزیران گفت: در این نشست، هیأت وزیران با انجام مذاکرات وزارت دادگستری درباره برخی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی موافقت کرد و همچنین درخواست اولویت بررسی لایحه یک‌فوریتی جنایات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از جمله افزایش سرمایه این شرکت، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

 عارف در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر آرامش و اطمینان‌بخشی به مردم گفت: دولت با رصد مستمر بازار و مدیریت دقیق منابع، اجازه نخواهد داد کوچک‌ترین کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم، کشور توان عبور از شرایط سخت را دارد و مسیر تأمین نیازهای مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دولت در کنار آنان است و با برنامه‌ریزی دقیق، آرامش بازار و امنیت معیشتی خانوارها حفظ خواهد شد.

 

