مسئولیت پیامدهای وضعیت فعلی تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی متوجه متجاوزان است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا صبح امروز چهارشنبه به‌صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، راجع به تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی، حقوقی و اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین جنایات ارتکابی متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران در جریان تجاوز نظامی اخیر، مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن نقض‌های فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از سوی متجاوزان را خاطرنشان کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، وضعیت موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانون‌شکنی و خودسری آمریکا در تعرض نظامی به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل دانست و تصریح کرد: ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، تدابیری را وفق حقوق بین‌الملل برای صیانت از امنیت ملی خود در برابر تجاوز و تهدید آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده است و مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر اقتصاد جهانی متوجه متجاوزان است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، سکوت کشورهای اروپایی در قبال این قانون‌شکنی مجرمانه را غیر قابل قبول دانست و نسبت به تضعیف فزاینده حقوق بین‌الملل و رژیم منع اشاعه به دلیل رویکردهای دوگانه کشورهای اروپایی نسبت به این موضوع هشدار داد.

وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا همچنین در مورد تحولات لبنان و ضرورت احترام به آتش‌بس گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه ایتالیا با تاکید بر اهمیت برقراری صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس، آمادگی این کشور را برای کمک به تقویت ثبات در سراسر منطقه اعلام کرد.

