رضایی:
در مقابل دزدان دریایی اپستین سکوت نخواهیم کرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:همان طور که در ۴۰ روز جنگ به دشمن پاسخ قاطع و دندانشکن دادیم، در مقابل دزدان دریایی اپستین هم سکوت نخواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی، در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت:
همانطور که در ۴۰ روز جنگ به دشمن پاسخ قاطع و دندانشکن دادیم، در مقابل دزدان دریایی اپستین سکوت نخواهیم کرد؛ چشم در مقابل چشم، نفتکش در مقابل نفتکش. رفقای اپستین بازیای را که باختهاند، به پیروزی تبدیل نخواهند کرد.