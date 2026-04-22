پیام تسلیت رهبر انقلاب به آیتالله نوری همدانی
رهبر انقلاب در پیامی درگذشت داماد آیتالله نوری همدانی را به وی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای به آیتالله نوری همدانی در پی درگذشت داماد وی آیتالله سیدحسین موسوی تبریزی، آمده است:
«ارتحال جناب حجتالاسلام و المسلمین موسوی تبریزی (رحمهالله علیه) را به حضرتعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینمایم و بقاء و طول عمر با برکت جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستارم.»