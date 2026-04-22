پیام روابط عمومی ارتش به مناسبت سالروز شهادت امیر سپهبد قرنی

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش، متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز شهادت امیر سپهبد ولی‌الله قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور مجاهدت‌های خالصانه و نقش‌آفرینی تعیین‌کننده آن فرمانده بصیر در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر کشور است. این شهید والامقام با ایمان راسخ، تعهد مثال‌زدنی و درکی عمیق از شرایط زمانه، توانست در روزهای پرآشوب پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقشی اساسی در حفظ انسجام، هویت و یکپارچگی ارتش ایفا کند.

در شرایطی که توطئه‌های گوناگون برای تضعیف و انحلال ارتش در جریان بود، شهید سپهبد قرنی با تدبیر، شجاعت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، مسیر صیانت از این نهاد راهبردی را هموار ساخت و ارتش را به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای امنیت ملی و استقلال کشور تثبیت کرد. تلاش‌های دلسوزانه و مدیریت هوشمندانه این شهید والامقام، نمونه‌ای درخشان از پیوند تعهد انقلابی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای به‌شمار می‌آید.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والا مقام، تاکید می‌کند که بی‌گمان، نام و یاد این شهید گرانقدر همواره به‌عنوان الگویی الهام‌بخش برای خدمت صادقانه، پاسداری از میهن و حفظ وحدت و انسجام ملی در اذهان باقی خواهد ماند