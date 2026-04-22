قالیباف به آیت الله نوری همدانی تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف در پیامی درگذشت آیت الله سید حسین موسوی تبریزی داماد آیت الله نوری همدانی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

محضرشریف حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دام عزه

سلام علیکم

خبر درگذشت عالم مجاهد، آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی (رضوان الله تعالی علیه) موجب تأثر و تألم اینجانب شد.

آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در دو عرصه ارزشمند علمی به عنوان استاد برجسته حوزه علمیه قم و از ارکان مجمع محققین و مدرسین و در عرصه مبارزه و خدمت، به عنوان دادستان کل انقلاب در دهه ۶۰ و یار دیرین حضرت امام خمینی رحمه الله‌علیه سپری کرد.

اینجانب مصیبت وارده را به حضرتعالی، آن خاندان معزز، حوزه‌های علمیه و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رییس مجلس شورای اسلامی

