توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح دو فروند کشتی متخلف به نام های "MSC-FRANCESCA" متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف "EPAMINODES" که بدون مجوز و با انجام تخلف های مکرر و دستکاری در سامانه های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند با اشراف اطلاعاتی رزمندگان این نیرو شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف نمود.

شایان ذکر است هم اکنون این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل گردید.

نیروی دریایی سپاه مجدد تاکید می کند هرگونه اقدام برای مختل کردن اجرای قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و نیز فعالیت مغایر عبور ایمن از این آبراه راهبردی به صورت مداوم توسط نیروی دریایی سپاه مورد رصد قرار گرفته و با متخلفین برخورد قاطع و قانونی انجام می پذیرد.»

