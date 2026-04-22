به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام خلیلی با صدور پیامی، سالروز تاسیس سپاه را به سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

«دوم اردیبهشت ماه» سالروز تصویب اساسنامه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در شورای انقلاب و در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور روز تأسیس آن نهاد انقلابی و مردمی نامگذاری است، یادآور عمق هوشمندی و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) از آینده‌ای است که فلسفه وجودی سپاه را پدیدار می‌سازد.

عرصه‌های نیاز انقلاب و کشور که میدان‌داری سپاه در حوادث بزرگ و سرنوشت‌ساز امنیتی و دفاعی و همچنین سازندگی و محرومیت‌زدایی را رقم زده است، با صراحت یادآور کلام جاودانه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه است که فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»

این نهاد مقدس امروز با اقتدار، آمادگی و توانمندی‌های همه‌جانبه راهبردی در کنار سایر نیرو‌های مسلح در زمره ارکان مهم حفاظت از انقلاب و نظام می‌درخشد و نه تنها موجب امنیت و آرامش ملت عظیم‌الشأن ایران و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور است بلکه هراس و عصبانیت اردوگاه دشمنان رنگارنگ این سرزمین را سبب شده است.

خدای بزرگ را شاکریم که نصرت‌های بی‌پایانش پیش روندگی منظومه دفاعی و امنیتی کشور را تضمین و نیرو‌های مسلح مومن و شجاع ایران عزیز به ویژه پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی را در پیگیری راهبرد «قدرت افزایی» و متوقف نشدن در پیشرفت‌های افتخارآمیز امروز و نیز پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هرگونه تهدید ناشی از جبهه دشمن، مصمم‌تر و عازم‌تر ساخته است.

دوام توفیق و سربلندی و توام با توفیقات روز افزون برای تمامی فرماندهان و همه سبزپوشان پر افتخار و حماسه ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

