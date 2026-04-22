قالیباف:
مدال افتخار مجاهدت در سه جنگ تحمیلی بر سینه بزرگمردان سپاه میدرخشد
رئیس مجلس درپیامی به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت:مجاهدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و غائلههای مسلحانه که امنیت مرزها و شهرهای ایران را هدف گرفته بودند، مدال افتخار سترگی بر سینه بزرگمردان سپاه است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پیامی به مناسبت دوم اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: مجاهدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و غائلههای مسلحانه که امنیت مرزها و شهرهای ایران را هدف گرفته بودند، مدال افتخار سترگی بر سینه بزرگمردان سپاه است که تاپای جان و آخرین قطره خون، برای ایران اسلامی جانفشانی کردند.
متن پیام به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مایه افتخار، سربلندی و مباهات ایران اسلامی است، نیرویی که با توکل به خداوند، تبعیت تام از ولایت در راه پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن در راه حفظ مرزهای عقیدتی و فیزیکی جمهوری اسلامی ایران جانفشانی بی نظیری از خود نشان داده و خواهد داد و چون صفی آهنین در مقابل نفوذ دشمن ایستاده است.
این نهاد ارزشمند، از تفاوت های ایران با سایر کشورهای دنیاست، شجره طیبهای که ریشه در خاک این سرزمین دارد، شاخ و برگ آن مردمی هستند که پاسداری از ایران عزیز در گوشت، پوست و خونشان جاریست و حالا بیش از گذشته به داشتن چنین سرو بلندی افتخار میکنند.
نهادی که در بحرانهای طبیعی، سازندگی و عرصههای فرهنگی نیز مانند میدان نظامی در میانه میدان است و هرکجا که نام ایران و انقلاب به میان باشد به پاسداری از آن میشتابد.
مجاهدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه جنگ تحمیلی علیه ملت ایران و غائلههای مسلحانه که امنیت مرزها و شهرهای ایران را هدف گرفته بودند، مدال افتخار سترگی بر سینه بزرگمردان سپاه است که تاپای جان و آخرین قطره خون، برای ایران اسلامی جانفشانی کردند.
اقتدار شیرزنان و غیورمردان سپاه در مسیر سربلندی و سرافرازی ایران عزیز امروز بر همگان ثابت شده و از خلیج همیشه فارس تا دریای خزر و از شرق کویر تا غرب زاگرس نیز عبور کرده و جهانی را به حیرت واداشته است. افتخاری که امروز مایه مباهات ایرانیان واقعی به شمار میرود.
افتخار پوشیدن لباس سبز پاسداری از این سرزمین مقدس و همرزمی دوشادوش با شهدای سرافراز و فرماندهان سربلندی که طومار نامشان شاهنامهای دیگر میطلبد همواره با اینجانب است و بر خود میبالم که همچنان خود را عضو کوچکی از پاسداران این ملت و سرزمین بدانم. پاسدارانی که آوازه رشادتها و دلاوریهای آنان مرزهای باور را درنوردیده است.
سربازان صدیق بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید و فرزانه، حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای رحمه الله علیهما و رهبر رشید انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظهالله، افتخارات بسیاری از این بزرگواران بر دوش و سینه خویش دارند و حالا به تمام فرمایش امام خمینی قدساللهنفسهالزکیه بر همگان ثابت شده است که: "اگر سپاه نبود، کشور هم نبود".
سالروز تاسیس این نهاد ارزشمند را به همرزمان، خانوادههای پاسدار و خانوادههای شهدای سپاه تبریک عرض مینمایم و از خداوند متعال توفیق تداوم خدمت به این خاک مقدس را برای خانواده بزرگ سپاه خواستارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی