رحیمی:
اقدامات لازم برای مستندسازی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی انجام شود
وزیر دادگستری گفت: بر خلاف تمام قوانین و مقررات بینالمللی، عرصههای تاریخی و فرهنگی کشورمان در جنگ رمضان مورد حمله ددمنشانه آمریکا و اسراییل قرار گرفته است که مطالبه این خسارات اهمیت ویژه ای دارد.
به گزارش ایلنا، آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان، با حضور امینحسین رحیمی وزیر دادگستری، بابایی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را گرامیداشت و به مقام شامخ این شهیدان و مدافعان وطن ادای احترام کرد.
رحیمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اسناد مالکیت در تثبیت مالکیت مردم و دولت اظهار داشت: این موضوع در مورد عرصهها و اماکن تاریخی و فرهنگی که بیشتر در معرض تجاوز و دست اندازی قرار دارند، اهمیت دو چندان پیدا میکند. بخصوص اماکن تاریخی دور از دسترس که کمتر مورد بهرهبرداری و توجه قرار گرفتهاند و بیشتر در معرض استفاده سودجویان قرار دارند.
وزیر دادگستری افزود: سازمان ثبت اسناد در دوره اخیر، خدمات شایسته و ارزشمندی در جهت صدور اسناد مالکیت انجام داده است و فعالیتهای نوین و ویژهای صورت گرفته که از جمله آنها صدور اسناد مالکیت آثار فرهنگی و تاریخی به نفع دولت است. این مهم با توجه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اهمیت ویژهای پیدا کرده و وزارت دادگستری با توجه به وظیفه ذاتی خود در حوزه هماهنگی بین قوا آماده همکاری در این زمینه است.
رحیمی بر لزوم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین وزارت میراث فرهنگی و سازمان ثبت اسناد برای همافزایی و ورود جدی به موضوع شناسایی و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.
وی به بروز خسارات گسترده ناشی از تجاوز وحشیانه محور صهیونیستی ـ آمریکایی به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان اشاره کرد و افزود: بر خلاف تمام قوانین و مقررات بینالمللی، عرصههای تاریخی و فرهنگی کشورمان در جنگ رمضان مورد حمله ددمنشانه آمریکا و اسراییل قرار گرفته است که مطالبه این خسارات اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به اینکه وزارت دادگستری مسئولیت پیگیری این مهم را به عهده دارد، لازم است ضمن هماهنگی و همکاری معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی و معاونت حقوقی وزارت دادگستری، اقدامات لازم برای ثبت و مستندسازی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان و مطالبه این خسارات در مراجع داخلی و بین المللی انجام شود.