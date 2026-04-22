اقدامات لازم برای مستندسازی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی انجام شود

به گزارش ایلنا، آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان، با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، بابایی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

وزیر دادگستری در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه را گرامی‌داشت و به مقام شامخ این شهیدان و مدافعان وطن ادای احترام کرد.

رحیمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اسناد مالکیت در تثبیت مالکیت مردم و دولت اظهار داشت: این موضوع در مورد عرصه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی که بیشتر در معرض تجاوز و دست اندازی قرار دارند، اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. بخصوص اماکن تاریخی دور از دسترس که کمتر مورد بهره‌برداری و توجه قرار گرفته‌اند و بیشتر در معرض استفاده سودجویان قرار دارند.

وزیر دادگستری افزود: سازمان ثبت اسناد در دوره اخیر، خدمات شایسته و ارزشمندی در جهت صدور اسناد مالکیت انجام داده است و فعالیت‌های نوین و ویژه‌ای صورت گرفته که از جمله آنها صدور اسناد مالکیت آثار فرهنگی و تاریخی به نفع دولت است. این مهم با توجه به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و وزارت دادگستری با توجه به وظیفه ذاتی خود در حوزه هماهنگی بین قوا آماده همکاری در این زمینه است.

رحیمی بر لزوم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت میراث فرهنگی و سازمان ثبت اسناد برای هم‌افزایی و ورود جدی به موضوع شناسایی و صدور اسناد مالکیت اماکن تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.

وی به بروز خسارات گسترده ناشی از تجاوز وحشیانه محور صهیونیستی ـ آمریکایی به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان اشاره کرد و افزود: بر خلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، عرصه‌های تاریخی و فرهنگی کشورمان در جنگ رمضان مورد حمله ددمنشانه آمریکا و اسراییل قرار گرفته است که مطالبه این خسارات اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به اینکه وزارت دادگستری مسئولیت پیگیری این مهم را به عهده دارد، لازم است ضمن هماهنگی و همکاری معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی و معاونت حقوقی وزارت دادگستری، اقدامات لازم برای ثبت و مستندسازی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشورمان و مطالبه این خسارات در مراجع داخلی و بین المللی انجام شود.

