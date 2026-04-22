به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی به مناسبت دوم اردیبهشت، سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاهیان سبزپوشانی هستند که با آموختن از مکتب سرخ امام حسین (ع) قهرمانانه و راست قامت در برابر طوفان‌های زمانه ایستاده اند.

در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر شکوهِ جان‌فشانی‌هایی درود می‌فرستیم که ستون‌های استواری برای حفظ این خاک مقدس گشته‌اند.

سپاه پاسداران همواره پیشگام در صیانت از ارزش های انقلاب و مایه اقتدار ملی در عرصه های مختلف بوده و در تاریک‌ترین لحظات تاریخ، چون خورشیدی در سپیده دم، راه را برای آزادی و عزت نشان داده است.

سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سالروز میعاد عشق به وطن و وفاداری به پیمان الهی است. پاسداران یاد گرفته اند که چگونه میان «خویشتن »و «خدا» یکی شوند و در را حق از خود بگذرند .

سپاهیان عزیز؛ شما ثابت کردید که از جبهه‌های دفاع مقدس ۸ ساله تا مرزهای سخت امروز همان خون گرم و همان غیرت حیدری در رگ هایتان جاریست و هرقدم که در این مسیر برمی دارید بوی فرماندهان شهید و آرامش دل های مؤمنین را به مشام می رساند .

رجای واثق داریم که نقش آفرینی های شما در عرصه نبرد نامتقارن در حفظ امنیت ملی و مقابله با تروریسم و ایستادگی در برابر فشارهای بین‌المللی نشان دهنده هوشمندی و صلابت نیروهای وفادار به ولایت است.

سپاس از قلب های بزرگی که برای آرامش و اقتدار و عزت این سرزمین بی قراری و جانفشانی می کنند .خداوند این سپر دفاعی ایمان را در سایه رحمت خویش و یاری امام زمان روحی له الفدا و تحت زعامت نایب برحقش حضرت امام سید مجتبی خامنه ای محفوظ و مصون بدارد.

اینجانب به نمایندگی از طرف پیشکسوتان و اساتید هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی سالروز تأسیس سپاه پاسداران را به شما عزتمندان عرصه حق علیه باطل تبریک و تهنیت عرض می نمایم.