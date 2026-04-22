عیادت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از مادر شهید «همایون نورافزا» در مشهد مقدس
حجتالاسلام محمد حسنی از مادر شهید «همایون نورافزا»، یکی از شهدای ناوشکن دنا در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس عیادت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس، از مادر شهید والامقام «همایون نورافزا» عیادت و لوح تقدیر فرمانده کل ارتش را به پاس صبر و استقامت این مادر شهید اهدا کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این عیادت، ضمن اشاره به مظلومیت شهدای ناوشکن دنا، این شهید بزرگوار را حافظ امنیت دریایی کشور و مادر گرامی ایشان را نماد ایثار خانواده بزرگ ارتش دانست.
وی همچنین در گفتوگو با کادر درمان، از نزدیک روند درمانی مادر شهید نورافزا را پیگیری و بر تداوم ارائه خدمات درمانی ویژه به خانواده شهدا تأکید کرد.
شهید همایون نورافزا از کارکنان ناوشکن دنا بود که در جریان جنگ تحمیلی رمضان، در حمله وحشیانه ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسید.