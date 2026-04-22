عیادت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از مادر شهید «همایون نورافزا» در مشهد مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس، از مادر شهید والامقام «همایون نورافزا» عیادت و لوح تقدیر فرمانده کل ارتش را به پاس صبر و استقامت این مادر شهید اهدا کرد.