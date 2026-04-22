ثبت درخواست های مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از طریق سامانه «سامع» در تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اعلام کرد با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و شرایط ساختمان این مرکز، پذیرش حضوری در این مرکز موقتاً متوقف است و هموطنان میتوانند درخواستهای خود را از طریق سامانه «سامع» ثبت و پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اعلام کرد با توجه به اینکه ساختمان این مرکز بدلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در حال حاضر امکان بهرهبرداری ندارد و بهمنظور حفظ امنیت شهروندان، پذیرش حضوری مراجعان صرفا در تهران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست.
بر این اساس، شهروندان گرامی میتوانند بهصورت برخط و با مراجعه به سامانه «سامع» به آدرس https://same.eadl.ir/home نسبت به ثبت درخواستها و مطالبات خود اقدام کنند و درخواستهای ثبتشده همانند گذشته با جدیت و در اسرع وقت مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تهران بهمحض فراهم شدن شرایط لازم، مجدداً آماده ارائه خدمات حضوری و میزبانی از مراجعهکنندگان محترم خواهد بود.
در عین حال، در دادگستریهای استانهای سراسر کشور ارائه خدمات به هموطنان ادامه دارد و مراجعان میتوانند هم با هماهنگی به عمل امده به صورت مراجعه حضوری به دادگستریهای استانها و هم از طریق سامانه سامع مطالبات و موضوعات خود را مطرح و پیگیری کنند.