به گزارش ایلنا، فرامرز شاهسواری پیرامون وضعیت صنعت هوانوردی پس از جنگ رمضان گفت: در جنگ تحمیلی سوم که از اواخر سال گذشته آغاز شد، شاهد تغییر رویکرد آشکار مهاجمان بودیم. در این نبرد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل غیرنظامی به صورت هدفمند مورد هجوم قرار گرفتند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بررسی ابعاد خسارات وارده بیان کرد: فرودگاه‌های متعددی از جمله مهرآباد، تبریز، کاشان، ارومیه و خرم‌آباد دچار آسیب جدی در بخش‌های باند و آشیانه شده‌اند.حتی فرودگاه مشهد که پیش‌تر به عنوان پایگاه پشتیبانی کمک‌های بشردوستانه معرفی شده بود، از این حملات در امان نماند؛ هرچند شدت تخریب در آن به مراتب کمتر از فرودگاه‌های مهرآباد و تبریز بود. در این میان، انهدام ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری و توقف کامل پروازها در ایام پرتردد نوروز، موجب شد تا شرکت‌های هواپیمایی از مهم‌ترین فرصت درآمدزایی سالانه خود محروم شده و زیان اقتصادی جبران‌ناپذیری را متحمل شوند.

رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس با تاکید بر الزام دولت به اجرای اسناد بالادستی اظهار کرد: طبق تکالیف صریح برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به توسعه ناوگان هوایی کشور است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران آمادگی کامل دارند تا ضمن کمک به سازمان هواپیمایی کشوری جهت عبور از این بحران، راهکارها و تسهیلات ویژه‌ای را برای جبران خسارت ایرلاین‌هایی که به دلیل توقف پروازها دچار زیان شده‌اند، پیش‌بینی و عملیاتی کنند.

شاهسواری در پایان با اشاره به نیاز مبرم کشور به برقراری مجدد ارتباطات هوایی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از سرگردانی هم‌وطنان و تسهیل در مدیریت امور جاری کشور، سازمان هواپیمایی کشوری باید با اتخاذ تدابیر دقیق، پروازهای مسافربری را در آن دسته از فرودگاه‌هایی که ایمنی صددرصدی زیرساخت‌های آنها تایید شده است، به صورت مرحله‌ای و با رعایت کامل استانداردهای پروازی از سر بگیرد.

انتهای پیام/