تولید و توزیع انرژی در کشور زیر ذره بین کمیسیون انرژی

به گزارش ایلنا،سید اسماعیل حسینی با اشاره به جلسات و بازدیدهای رئیس و اعضای کمیسیون متبوعش در سال۱۴۰۵، گفت: در ۲۶ اسفندماه ،در پی حمله دشمن به خارگ و تهدید ترامپ برای نابودی تاسیسات نفتی،به همراه رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس با حضور در جزیره خارگ، از بخش‌های مختلف خدمات‌رسان جزیره بازدید شد.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد:در این بازدید که شیخ موسی احمدی رئیس کمیسیون و نماینده عسلویه، احمد مرادی نماینده بندرعباس، سید موسی موسوی نماینده لامرد و جعفر پورکبکانی نماینده بوشهر نیز حضور داشتند، اعضای کمیسیون از شرکت های حوزه انرژی، پتروشیمی خارگ، پایانه نفتی خارگ و بیمارستان نفت بازدید کردیم و ضمن عرض خداقوت به پرسنل پرتلاش صنعت نفت ،دغدغه ها و مطالبات آنان را شنیدیم.

حسینی در ادامه مطرح کرد: جلسه کمیسیون انرژی در سال ۱۴۰۵ در فروردین ماه با حضور رئیس، هیئت رئیسه و تعدادی از اعضای کمیسیون با دستور کار معین برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه اعضای حاضر در جلسه، آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات جنگی صورت گرفته در خصوص حمله به زیرساختهای انرژی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.همچنین سناریوهای مختلف برای تامین پایدار انرژی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای این موضوع اتخاذ شد.

بازدید از چند نیروگاه در استان فارس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین به بازدیدهای رئیس کمیسیون به همراه اعضای آن، اشاره و مطرح کرد: ۴ فروردین ماه، به همراه رئیس کمیسیون انرژی از چند نیروگاه استان فارس بازدید کردیم و آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای بازگشت سریع به مدار،در صورت حمله دشمن بررسی شد.

حسینی افزود:در این بازدید ها تاکید شد که در صورت حمله احتمالی دشمن به زیرساخت‌های انرژی کشور برنامه ریزی برای پایداری شبکه انجام شده است .

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین به مسولیت های اعضای کمیسیون در استان ها اشاره و بیان کرد:قرار بر این شد که کمیته های منطقه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون با حضور موثر میدانی، اقدامات و هماهنگی لازم را با مسئولان اجرایی مرتبط در بخش انرژی در سراسر کشور به منظور کاهش آسیب های وارده به مردم به عمل آورند و گزارش های دوره ای را در جلسات به کمیسیون ارائه کنند.

وی به نشست نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس ،اشاره و بیان کرد: همچنین؛در راستای اقدامات حمایتی و نظارتی مجلس شورای اسلامی،۱۰ فروردین ماه جلسه نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با محسن پاک نژاد وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد.که در این جلسه ضمن قدردانی از کارکنان خدوم وزارت نفت که شرافتمندانه پای کار نظام هستند،و بررسی موانع و مشکلات ،بر ادامه تولید نفت و صادرات آن طبق روال تاکید شد.

وی به جلسه دوشنبه (۳۱ فروردین ماه) کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نیرو،اشاره و تصریح کرد:در این جلسه که با حضور وزیر نیرو و معاونینش،رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آخرین وضعیت صنعت برق کشور در زمینه تولید و مصرف برق کشور و نیز وضعیت شبکه برق بررسی شد.همچنین با تاکید براینکه شرایط ذخایر آب در سال جاری به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود یافته است،امکان تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: هم اکنون برنامه تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی طبق برنامه انجام شده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطابق برنامه هفتم پیشرفت داشته است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به حضور موثر نیروهای جهادگر صنعت برق با وجود تهدیدات، یادآور شد: با توجه به نیروی انسانی توانمند در بخش‌های اجرایی و عملیاتی و خودکفایی در زمینه تأمین تجهیزات صنعت برق، آمادگی کامل برای مقابله با مشکلات احتمالی وجود دارد و سناریوهای مختلف برای حفظ پایداری شبکه برق تدوین شده است. همچنین نیروهای جهادگر صنعت برق با وجود تهدید مستقیم دشمن در نیروگاه‌ها حضور مؤثر و شبانه روزی دارند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسات کمیسیون از تلاش نیروهای خدوم و متخصص حوزه انرژی کشور که در شرایط تهاجم دشمن خبیث آمریکایی_صهیونی ، بدون توقف به تولید و ارائه خدمات به مردم کشور قدردانی شد؛ کشور در حوزه برق و خاموشی مشکلی نداشته و در حوزه بنزین و فرآورده ها با نیز کمبودی احساس نشد چراکه وزارتخانه های حوزه انرژی کشور با برنامه ریزی برای مقابله با مشکلات احتمالی آمادگی کامل دارند.

حسینی باتاکید بر لزوم اجرای الگوی صحیح مصرف در همه کالاها بخصوص انرژی ازسوی مردم،خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه تولید برق کشور از مصرف بیشتر است؛ نگرانی از بابت تأمین برق وجود ندارد ولی با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق برای سیستم‌های سرمایشی؛ از مردم تقاضا داریم که نقش خود را در زمینه جهاد مصرف بهینه برق نیز در ادامه جهاد در خیابان تکمیل کنند و دشمن را در موضوع فشار بر مردم از طریق زیرساخت‌های انرژی نیز ناکام کنند.

