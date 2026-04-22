نایب رئیس کمیسیون آموزش:
تعویق کنکور سراسری ۱۴۰۵ یک مطالبه منطقی و اجتنابناپذیر است
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تعویق آزمون کارشناسی ارشد، خواستار تصمیمگیری فوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعویق کنکور سراسری ۱۴۰۵ و تعیین تکلیف تأثیر معدل پایه یازدهم شد.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور با بیان این وقتی نظام آموزشی کشور به این جمعبندی رسیده که آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته به دلیل شرایط موجود کشور به تعویق بیفتد، این سؤال جدی مطرح است که چرا همین منطق درباره کنکور سراسری اعمال نشود، گفت:در شرایطی که کشور با وضعیت خاص و جنگی مواجه است، ادامه بلاتکلیفی درباره زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ (که ثبتنام آن از اسفندماه متوقف شده) و نحوه تأثیر معدل پایه یازدهم، فشار روانی شدیدی به صدها هزار داوطلب و خانوادههایشان وارد کرده است.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: اکنون در آستانه تصمیمگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزشوپرورش هستیم و انتظار میرود این شورا با درک واقعیتهای موجود و اختلالات آموزشی ایجادشده، هرچه سریعتر وضعیت پایه یازدهم را با نگاه مثبت شدن معدل بررسی کند و موضوع تعویق کنکور سراسری را نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان و داوطلبان کنکور در این شرایط نیازمند حمایت ویژه هستند، تصریح کرد: نمیتوان از یک سو آزمون کارشناسی ارشد و برخی آزمونهای دیگر مانند المپیاد دانشجویی را به دلیل شرایط کشور به تعویق انداخت، اما از سوی دیگر داوطلبان کنکور سراسری را در همان شرایط جنگی و بلاتکلیفی تحت فشار روانی نگه داشت.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تصمیمگیری در حوزه کنکور باید مبتنی بر عدالت آموزشی، جبران اختلالات ناشی از شرایط جنگی و کاهش فشار روانی باشد و در شرایط فعلی، تعویق کنکور سراسری یک مطالبه جدی، منطقی و اجتنابناپذیر است. مجلس شورای اسلامی این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و انتظار دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمی شجاعانه، سریع و متناسب با شرایط واقعی کشور اتخاذ کند تا آرامش خاطر به داوطلبان بازگردد.