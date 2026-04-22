به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی با اشاره به اینکه بانک ها باید همراهی لازم را با مردم داشته باشند گفت: متاسفانه؛ برخی از بانک ها به دستوراتی که وزارت اقتصاد برای تعویق سررسید اقساط تسهیلات و عدم دریافت جریمه دیرکرد وام ها ابلاغ کرده اعتنایی ندارند و همان رویه ی همیشگی خود را دنبال می کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی که کسب و کارها و درآمد مردم با مشکل مواجه شده بانک ها با ارسال پیامک و برقراری تماس با وام گیرندگان آنها را تحت فشار قرار می دهند؛ قطعا مسئولان امر باید در نظر داشته باشند که وضعیت بازار عادی نبوده که اگر چنین بود نیازی به اینگونه کارها نبود، لذا درک شرایط فعلی کسبه و بازاریان از ملزومات است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر بازار و کسب و کارها در حالت پایدار قرار بگیرد اصلا نیازی نیست بانک ها با وام گیرندگان برای دریافت اقساط تماس بگیرند چرا که وقتی درآمدها رونق بگیرد مشتریان بانکی بدون اینکه تماسی برقرار شود و یا پیامکی ارسال گردد اقساط خود را واریز می کنند.

خدادادی عنوان کرد: معتقدم؛ دولت باید در این زمینه با جدیت ورود کند و با بانک هایی که از دستورات ابلاغی سرپیچی می کنند برخورد کند تا مردم از این موضوع ابراز نارضایتی نکنند.

وی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی از همان روزهای نخست جنگ رمضان پیگیر موضوعات اقتصادی و معیشتی بوده است و در این رابطه با وزرا و مسئولان مختلف جلساتی را برگزار کرد تا موارد متعددی مطرح شود که یکی از موارد مطروحه بحث سررسید اقساط و جریمه دیرکرد وام ها بوده است، اکنون نیز با توجه به اینکه بانک ها دارند از دستور ابلاغی وزارت اقتصاد سرپیچی می کنند موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

