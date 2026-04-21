حضور مخبر در منزل استاد شهید دانشگاه علم و صنعت
مشاوره رهبر انقلاب با حضور در منزل شهید سعید شمقدری استاد دانشگاه علم و صنعت با خانواده این شهید دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در این دیدار با بیان اینکه دامنه تجاوز دشمن حد و مرزی ندارد، گفت: علم و دانش در کشور ما سالهاست که بومی شده و دکتر شمقدری و دیگر استادان و نخبگان در عرصه فناوری تحت نظارت خود، طی این مسیر را مسجل کردهاند. به همین دلیل است که دشمن در اوج استیصال و بزدلانه دست به ترور و شهادت دانشمندان ما میزند.
وی افزود: قطعاً مانند همه شهدای نخبهای که در جنگ تحمیلی سوم تقدیم شد، اراده همکاران و دانشجویان شهید شمقدری دوچندان شده و جامعه دانشگاهی باصلابت بیشتری راه پرافتخار همکار و استاد خود را ادامه خواهند داد.
مخبر با بیان اینکه ترور شخصیتهای علمی و دانشگاهی ایران بهدست رژیم آمریکا و اسرائیل با هدف از بینبردن نهاد علم است، گفت: آنها میخواهند چراغ علم را در این کشور خاموش کنند، اما امروز میبینند که این چراغ پرنورتر از همیشه میدرخشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با تسلیت به همسر و فرزند شهید شمقدری، گفت: صبر زیبنی شما همسران و فرزندان شهدا امروز خاری در چشم دشمنان است. قطعاً آنان میدانند ما به شهدا غبطه میخوریم و این مسیر آرزوی هر مرد و زن ایرانی برای حسن ختام زندگی خویش است.