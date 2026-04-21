رنجر خبر داد:
اعلام جزئیات جدیدی از اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق دستور رئیسجمهور ابتدا شرکتهای واسطه حذف و در مرحله بعد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی، در ۲ گروه نیروهای دارای مدرک کارشناسی و پایینتر و بالاتر از کارشناسی براساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۴ قانون استخدام کشوری ساماندهی میشوند.
به گزارش ایلنا، فضلالله رنجبر از برگزاری نشست فوقالعاده کمیسیون اجتماعی با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، خبر داد و گفت: در این جلسه به میزبانی سازمان اداری و استخدامی برگزار شد؛ علاوه بر مباحث مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، متناسبسازی و افزایش حقوق هیئات علمی و کارکنان دولت و موضوعات دیگری نظیر افزایش بهرهوری نیروی کار و آخرین وضعیت آخرین وضعیت امور اداری و خدماتدهی به مردم در کشور طرح و بحث شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در بحث مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از دخالت و اظهار نظر خوب و شایسته شخص رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، خواستار سرعتبخشی به اجرایی شدن این دستور رئیسجمهور و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، از سوی کمیته مسئول پیگیری این طرح در دولت شدند.
رنجبر با بیان اینکه مهمترین رویکرد در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ساماندهی نیروها براساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۴ قانون استخدام کشوری برای دو گروه نیروهای دارای مدرک کارشناسی و پایینتر و بالاتر از کارشناسی است، اضافه کرد: بر این اساس طبق دستور رئیسجمهور ابتدا شرکتهای واسطه حذف و در مرحله بعد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی در دو گروهی کارشناسی و پایینتر و بالاتر از کارشناسی طبق تبصره و مواد قانونی که اشاره شد ساماندهی میشوند.
وی ادامه داد: طبق اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی، پس از طرح جزئیات این رویکرد در هیأت دولت، پیشنهادات لازم در هیأت وزیران مطرح و بررسی میشود و پس از اخذ تصمیم در این باره در هیأت وزیران و کمیته ویژه دولت، ابلاغ و متعاقباً به مردم اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین مقرر شد پیشنهادات نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برای لحاظ در برنامه پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در طرح ساماندهی و در جهت تکمیل این طرح، سریعاً به دفتر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
رنجبر پیگیری آخرین وضعیت طرح و برنامه دولت هوشمند را از جمله موارد مهم دیگری خواند که در این جلسه مطرح شد و افزود: طبق اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به تشکیل کمیته تخصصی حرکت در مسیر دولت هوشمند سرعت بیشتری خواهد گرفت.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، برنامه تمرکز زدایی به عنوان رمز موفقیت دولت در دوران پساجنگ و همچنین اصلاح قانون کار و قانون خدمات کشوری از جمله مهمترین نکات و برنامههایی بود که در جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و تأکید شد.
رنجبر توسعه خدمات دولت در پلتفرمهای داخلی را از جمله تصمیمات و نکات مهمی خواند که در جلسه امروز مطرح شد و اضافه کرد: از مهمترین نکاتی که از سوی مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شد، این است که خدمات دولت را به پلتفرمهای بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای کامل افزایش حقوق کارکنان دولت را یکی از موضوعات مهم مورد تأکید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد و گفت: طبق اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، در یک سال گذشته روند بهرهوری کارکنان دولت در یک سال گذشته رشد ملایمی داشته است و به همین دلیل برنامه تمرکززدایی بهعنوان رمز موفقیت و اصلاح قانون کار و قانون خدمات کشوری در دوران پسا جنگ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رنجبر با اشاره به پیگیریهای نمایندگان کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش حقوق هیئات علمی دانشگاهها و افزایش حقوق کارکنان دولت براساس قانون بودجه در این جلسه، گفت: خوشبختانه افزایش حقوق هیئت علمیها افزایش پیدا کرده و ابلاغ هم شده است و در بحث حقوق کارکنان دولت هم کمیسیون تا اجرای کامل آن پیگیری میکند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: در این جلسه همچنین سازمان امور استخدامی کشور اعلام کرد به زودی آئیننامه تسهیلات برای جبران خدمات و ارائه خدمات بیشتر به بازنشستگان را تدوین و ابلاغ خواهد کرد.