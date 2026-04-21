به گزارش ایلنا،وزارت امور خارجه اقدام غیرقانونی و وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در حمله به کشتی تجاری ایرانی «توسکا»، که شامگاه یک‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان صورت گرفت، را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

این اقدام که همراه با ارعاب ملوانان و خدمه کشتی و خانواده‌های آنها همراه بوده، راهزنی دریایی و اقدامی تروریستی است که نه تنها خلاف اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است، بلکه نمونه دیگری از نقض آشکار تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ و مصداق عمل تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران توجه دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت این سازمان و نیز سازمان بین‌المللی دریانوردی را به این موضوع جلب نموده و خواستار محکومیت و واکنش قاطع و جدی نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مسئولیت‌پذیر در قبال اقدام مجرمانه آمریکا علیه کشتیرانی تجاری بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک این اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا، بر ضرورت آزادی فوری کشتی ایرانی و ملوانان و خدمه و خانواده‌های آنها تاکید می‌کند.

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود برای دفاع از منافع و امنیت ملی ایران و صیانت از حقوق و کرامت ایرانیان استفاده خواهد کرد. بدیهی است مسئولیت کامل پیچیده‌تر شدن وضعیت در منطقه متوجه آمریکا است.

