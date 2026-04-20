جزئیات گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، عصر روز دوشنبه در یک تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه و مسائل مرتبط با آتش‌بس گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی مجدد از مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان در مذاکرات مرتبط با آتش‌بس، اقدامات تحریک‌آمیز و نقض‌ مستمر آتش‌بس از سوی آمریکا به‌ویژه تهدید و تعرض علیه کشتی‌های تجاری ایرانی و مواضع ضد و نقیض و لفاظی‌های تهدیدآمیز علیه ایران را مانعی اساسی در ادامه روند دیپلماتیک دانست و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن همه جوانب امر، درباره نحوه ادامه مسیر تصمیم‌گیری می‌کند.

وزرای امور خارجه ایران و پاکستان بر تداوم رایزنی‌ها برای کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

