جزئیات گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تلفنی گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، عصر روز دوشنبه در یک تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه و مسائل مرتبط با آتشبس گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی مجدد از مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان در مذاکرات مرتبط با آتشبس، اقدامات تحریکآمیز و نقض مستمر آتشبس از سوی آمریکا بهویژه تهدید و تعرض علیه کشتیهای تجاری ایرانی و مواضع ضد و نقیض و لفاظیهای تهدیدآمیز علیه ایران را مانعی اساسی در ادامه روند دیپلماتیک دانست و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن همه جوانب امر، درباره نحوه ادامه مسیر تصمیمگیری میکند.
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان بر تداوم رایزنیها برای کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.