پژمانفر در تشریح نشست کمیسیون اصل نود با حضور وزیر جهاد مطرح کرد؛
شکست محاسبات دشمن در ایجاد تنش در بازار کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در شرایط جنگ، از شکست سناریوی دشمن برای ایجاد خرید هیجانی و بحران در بازار کالاهای اساسی خبر داد و ضمن تعیین ضربالاجل برای دستگاههای متولی جهت مهار فوری بینظمی در نرخگذاریها، بر تحقق خودکفایی گندم و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین از طریق سامانه رصد تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر ، با اشاره به نشست امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردینماه) کمیسیون اصل نود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع «امنیت غذایی» و پیوند تنگاتنگ این حوزه با مأموریتهای سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی، نشست امروز کمیسیون با حضور وزیر جهاد و معاونان وی برگزار شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ارائه گزارش عملکرد ۵۰ روزه وزارت جهاد کشاورزی در شرایط جنگ تحمیلی، تصریح کرد: دشمن در تلاش بود تا با بهرهگیری از فضای نظامی، موجی از نگرانی را میان مردم ایجاد کرده و آنها را به سمت خرید هیجانی و انبار کردن کالاهای اساسی سوق دهد تا کشور دچار بحران کمبود شود. با وجود این توطئهها، اعتماد مردم به توانمندی مسئولان در تأمین نیازمندیها باعث شد تا نهتنها خریدی مازاد بر نیاز صورت نگیرد، بلکه مشارکت هوشمندانه شهروندان در مدیریت مصرف، محاسبات دشمن را در ایجاد تنش در بازار با شکست مواجه کرد.
پژمانفر صیانت از ثبات بازار را در گرو اعمال نظارتهای هوشمند دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلیترین دغدغه، بروز برخی بینظمیها در نرخگذاری و تخلفات ناظر بر گرانفروشی در برخی واحدهای صنفی است. بر همین اساس، در جلسه امروز تأکید شد که دستگاههای متولی مکلفند با ورود فوری به این موضوع، نسبت به مهار آشفتگیهای قیمتی و برخورد با تخلفات، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به وفور کالا در بازار گفت: خوشبختانه با تدابیر صورتگرفته، هیچگونه اختلالی در این حوزه مشاهده نشد و گواه این مدعا نیز وفور کالاهای اساسی در مراکز عرضه است. همچنین در این نشست، موضوع راهبردی «سامانه رصد» مورد بررسی قرار گرفت. این سامانه که با هدف پایش دقیق زنجیره تولید و پایان دادن به چالشهایی نظیر تولید مازاد یا کمبودهای ناگهانی دنبال میشود، پس از پشت سر گذاشتن موفقیتآمیز دورهی آزمایشی، اکنون فعال شده و گزارشهای امیدبخشی از عملکرد آن ارائه شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه افزود: موضوعاتی نظیر تأمین نهادههای دامی، نظام قیمتگذاری، عملکرد سامانه «بازارگاه» و مدیریت بیماری «تببرفکی» نیز بهصورت دقیق بررسی شد. تبیین راهکارهای اجرایی در گزارش جامع وزیر، موجب رفع دغدغهها و حاکم شدن فضای اطمینان بر جلسه شد. همچنین نمایندگان از همافزایی دولت و مجلس در صیانت از معیشت عمومی و مدیریت هوشمندانه شرایط در برهه حساس جنگ رمضان که منجر به ایستادگی در کنار مردم شده است، تجلیل کردند.
پژمانفر با بیان اینکه ۸۵ درصد نیازمندیهای غذایی از طریق تولید داخلی تأمین میشود، اظهار کرد: به لطف بارشهای مطلوب، در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دیگر نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت و با استمرار طرح خرید تضمینی، به مرحله پایدار خودکفایی در این کالای استراتژیک دست مییابیم. همچنین در حوزه کشت «جو» که در سالهای گذشته با کاهش روبرو بودیم، امسال شاهد رشد چشمگیر تولید هستیم.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اصلاح سیاستهای ارزی را زمینهساز رونق تولید ملی دانست و تصریح کرد: یکی از برکات حذف ارز ترجیحی، احیای انگیزه رقابت در بین کشاورزان داخلی است؛ چرا که در گذشته، واردات دانههای روغنی با ارز ترجیحی، امکان رقابت را از تولیدکننده سلب کرده بود. اما امسال با حذف این فاصله قیمتی، تمایل کشاورزان به کشت «کلزا» افزایش یافته و انشاءالله در سال آینده شاهد تأمین درصد قابلتوجهی از نیازمندیهای روغنی کشور از طریق تولید داخلی خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اصل نود در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست گزارشهای مختلفی در بخشهای مربوطه ارائه گردید و در نهایت مقرر شد تا پاسخ بخشی از این موارد بهصورت مکتوب در اختیار کمیسیون قرار گیرد.