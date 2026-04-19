خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
با تداوم محاصره دریایی، اختلافات همچنان پابرجاست

کد خبر : 1775478
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در پاکستان گفت تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز ادامه داشته باشد، خطوط اختلاف همچنان پابرجا هستند.

به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شما نمی‌توانید به نقض قوانین بین‌المللی ادامه دهید، محاصره خود را تشدید کنید، ایران را به جنایات جنگی بیشتر تهدید کنید، بر خواسته‌های غیرمنطقی خود اصرار ورزید، با لفاظی‌های بی‌مورد از دیگران پیشی بگیرید و وانمود کنید که در حال دنبال کردن دیپلماسی هستید.»

وی افزود: «تا زمانی که محاصره دریایی ادامه دارد، اختلاف‌ها همچنان پابرجا هستند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
