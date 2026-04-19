معتمدیزاده:
آغاز عملیات آواربرداری و بازسازی تأسیسات آسیبدیده
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تدوین پکیج جامع وزارت نفت برای مدیریت بحران انرژی و ارائه آن به رئیسجمهور، بر ضرورت پیوست رسانهای برای تبیین محدودیتها تأکید کرد و گفت: شفافیت در اطلاعرسانی ابعاد ناترازی، تنها راه جلب مشارکت مردم برای نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی و عبور موفق از چالشهای سوخت در زمستان پیشرو است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تحرکات خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای استراتژیک، تصریح کرد: متأسفانه در پی تهاجمات اخیر، بخشی از واحدهای پتروشیمی و منابع گازی کشور آسیب دیدهاند. با این حال، طبق گزارشهای ارائه شده، عملیات آواربرداری در این مناطق با سرعت در حال انجام است و تیمهای عملیاتی برای بازسازی مجدد و بازگرداندن این واحدها به مدار تولید به طور کامل فعال شدهاند. مدیریت وزارت نفت در این شرایط بسیار هوشمندانه بوده و مانع از قطعی انرژی شده است؛ لذا همه باید در کنار این مجموعه بایستیم تا فرآیند بازسازی به سرعت تکمیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت صداقت با افکار عمومی در خصوص محدودیتهای ناشی از جنگ، افزود: هرچند مدیریت وزارت نفت در فصل گرم مانع از ملموس شدن آسیبها شده، اما واقعیت این است که خسارات جدی است. در جلسه امروز مقرر شد وزارتخانه با استفاده از ظرفیت رسانههای جمعی و صداوسیما، ابعاد مشکلات را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد؛ چراکه آگاهی مردم، گامی مؤثر برای مشارکت در جهاد بهینهسازی و فرهنگسازی برای صرفهجویی در زمستان پیشرو است.
تدوین پکیج مدیریتی وزارت نفت برای دولت
معتمدیزاده تصریح کرد: وزارت نفت پکیج جامعی شامل نحوه مدیریت مصارف و راهکارهای فنی را تدوین و به رئیسجمهور ارائه کرده است. همچنین پیشبینیهایی برای جبران کمبود گاز از طریق «تهاتر نفت و گاز»، تأمین گازوئیل مورد نیاز و استفاده از سایر میعانات انجام شده تا امنیت انرژی کشور در ماههای آتی خدشهدار نشود.
معتمدیزاده به تکالیف نظارتی تعیین شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد وزارت نفت گزارش پیشرفت بازسازی و مدیریت منابع را به صورت ماهانه در اختیار کمیسیون اصل نود قرار دهد. همچنین موضوع عرضه گاز در بورس و اعمال سیاستهای سختگیرانه برای مشترکین پرمصرف به منظور برقراری عدالت در توزیع و بهینهسازی مصرف در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که مردم در میدان نبرد جانانه ایستادگی کردند، اکنون نیز در جبهه اقتصادی و حوزه انرژی نیازمند همبستگی ملی هستیم تا با مدیریت جهادی مسئولان و همراهی مردم، از این پیچ تاریخی با کمترین آسیب عبور کنیم.