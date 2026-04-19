نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محور اصلی این نشست بررسی وضعیت حمل‌ونقل کشور به‌ویژه جابه‌جایی کالاهای اساسی بود، افزود: در این جلسه میزان بار وارد شده به بنادر، روند ترخیص کالاها، عملکرد مجموعه راهداری در حوزه حمل‌ونقل عمومی و سهم راه‌آهن در جابه‌جایی کالاها به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مجموعه وزارت راه و شهرسازی با تمام توان پای کار است و وضعیت کلی حمل‌ونقل کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وزارت جهاد کشاورزی برای ترخیص کالاهای راکد در بنادر اقدام کند

وی در ادامه با اشاره به رسوب کالاها در بنادر تصریح کرد: در حال حاضر چند میلیون تن نهاده دامی در بنادر انباشت شده است که نیاز به تخلیه سریع دارد. در این راستا، ضروری است وزارت جهاد کشاورزی اقدامات موثری برای ترخیص کالاهای راکد انجام دهد. شرکت راه‌آهن نیز برای حمل‌ونقل کالاهای دولتی و اساسی اعلام آمادگی کامل کرده است تا با همکاری بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، این بارها به سرعت به مقاصد تعیین‌شده منتقل شوند.

لزوم ورود وزارت امور خارجه برای تسهیل واردات از مرزهای شرقی

موسوی با اشاره به وضعیت مرزهای کشور خاطرنشان کرد: در بنادر جنوبی و مرز پاکستان اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما اتلاف وقت در روند کارها وجود دارد. از این رو نیاز است وزارت امور خارجه به موضوع ورود کرده و با رایزنی با طرف‌های پاکستانی و هندی، موانع موجود بر سر راه واردات کالاهایی نظیر برنج را مرتفع سازد تا در آینده با کمبود مواجه نشویم. همچنین در مرزهای شمالی و مرز ترکیه نیز اقدامات مثبتی انجام شده، هرچند نیازمند تقویت و پیگیری بیشتر با طرف مقابل است.

ترمیم فوری زیرساخت‌های ریلی آسیب‌دیده در «جنگ رمضان» با مشارکت مردم

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بازسازی شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: در این نشست با حضور مدیر عامل راه آهن، گزارشی از روند بازسازی ریل‌ها و زیرساخت‌هایی که در جریان «جنگ رمضان» مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شده بودند، ارائه شد. این گزارش نشان‌دهنده توانمندی بالای مهندسی در شرکت راه‌آهن است.

به گزارش خانه ملت، وی در پایان با تقدیر از مشارکت مردمی در بازسازی‌ها افزود: پل‌های تخریب‌شده با فوریت و کیفیت بالا ترمیم شدند. به عنوان مثال در استان زنجان شاهد بودیم که پل مرتفعِ تخریب‌شده در زمان کوتاهی بازسازی شد. در این مسیر، علاوه بر همکاران راه‌آهن، مردم نیز با تامین مصالحی نظیر آرماتور و بتن و مشارکت فیزیکی، به صورت جدی پای کار آمدند. این همدلی نشان داد که مردم در موضوعات زیرساختی و سازندگی در کنار مسئولان و کمک‌کار دولت هستند و اجازه نمی‌دهند زیرساخت‌های کشور دچار اختلال شود.