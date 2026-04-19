عارف:
ایران شکستناپذیر است
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به پیام حضور دختران در میدانهای شهر برای دفاع از ایران، گفت: ایران شکستناپذیر و اراده این نسل پولادین است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با تبریک روز دختر، نوشت:
«میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختران سربلند امروز و شیرزنان فردای میهنم مبارک باد.
از کلاسهای خونین مدرسه میناب تا حضور بیدار و مقتدرانه دخترانمان در میادین شهر برای دفاع از ایران، یک پیام به جهان مخابره میشود.
ایران شکستناپذیر است و اراده این نسل پولادین است.»