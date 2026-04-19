پزشکیان در گفت و گو با شهباز شریف مطرح کرد:
لفاظیهای تهدیدآمیز آمریکاییها علیه ایران منجر به تشدید بدگمانی نسبت به آمریکا شده است
به گزارش ایلنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر پاکستان، در گفتوگویی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه، مذاکرات اسلامآباد و مسائل مربوط به آتشبس تبادل نظر کردند.
مسعود پزشکیان در این گفتوگو ضمن قدردانی از تلاشهای مجدانه پاکستان برای برقراری صلح، از تلاشهای نخستوزیر و نیز فرمانده کل ارتش این کشور در این زمینه تشکر کرد.
رئیسجمهور با اشاره به تداوم بدعهدیها و رفتارهای قلدرمآبانه و نامعقول آمریکا در حین مذاکرات و در دوره آتشبس، ادامه اقدامات تحریکآمیز و غیرقانونی این کشور در به اصطلاح محاصره دریایی ایران را نقض آشکار تفاهم آتشبس و مغایر با منشور ملل متحد دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی به همراه لفاظیهای تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران صرفا منجر به تشدید بدگمانی نسبت به جدیت آمریکا شده و این واقعیت را بیش از پیش آشکار میکند که آمریکا به دنبال تکرار الگوهای قبلی و خیانت به دیپلماسی است.
پزشکیان با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع همهجانبه از کیان ایران در برابر هرگونه ماجراجویی مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به عواقب و پیامدهای چنان وضعیتی برای امنیت منطقه و جهان هشدار داد.
رئیسجمهور همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به حفظ و ارتقای روابط با همه همسایگان از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل است و امیدوار است این کشورها نیز با در نظر گرفتن تجارب اخیر، برای تقویت صلح و امنیت منطقه بر مبنای همکاری جمعی و به دور از مداخله مخرب بازیگران فرامنطقهای خصوصا آمریکا اهتمام ورزند.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتوگو با اشاره به تلاشهای کشورش برای خاتمه درگیری و برقراری صلح در منطقه، رئیسجمهور کشورمان را در جریان رایزنیهای اخیر خود با کشورهای منطقه در این خصوص قرار داد.