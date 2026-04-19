به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر را به دختران سرزمینم تبریک می‌گویم؛ گرچه همه ما داغدار عزیزان‌مان خصوصا دختران مظلوم ‎#میناب هستیم که در روز اول ‎#جنگ تحمیلی رمضان توسط دشمن آمریکایی‌صهیونی به شهادت رسیدند. ملت شریف ایران بدانند خون دختران شهیدمان پایمال نخواهد شد.»

