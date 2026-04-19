معاون اطلاعرسانی دفتر عارف:
منفعت ملی ایستادن تمامقد پشت تیم مذاکرهکننده است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه قالیباف نماینده نظام و ملت است، گفت: امروز منفعت ملی یعنی ایستادن تمامقد پشت تیم مذاکرهکننده است تا با جسارت برای حقوق ایران مذاکره کنند.
به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز منفعت ملی یعنی ایستادن تمامقد پشت تیم مذاکرهکننده. قالیبافِ مذاکرات، همان قالیبافِ پای لانچر است؛همانی که میگفتیم «بزن که خوب میزنی»، با همان غیرت و برای همان هدف.
او نماینده نظام و ملت است؛ باید پشتوانهاش را محکم و دلش را قرص کرد تا با جسارت برای حقوق ایران مذاکره کند.»