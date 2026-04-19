کوچکترین ایراد و ضعفی از عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ مشاهده نکردیم
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عملکرد سازمان انتقال خون گفت: کوچکترین ایراد و ضعفی از عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ مشاهده نکردیم.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، پیش از ظهر یکشنبه از مرکز جامع اهدای خون وصال استان تهران بازدید و در این دیدار از فعالیت‌ها و عملکرد سازمان انتقال خون در دوران جنگ تحمیلی سوم تقدیر کرد.

 عارف در این بازدید با اشاره به اهمیت اهدای خون در شرایط خاص جنگ، بر نقش حیاتی سازمان انتقال خون تأکید کرد و گفت: در جنگ اخیر، کوچکترین ایراد و یا ضعفی از عملکرد سازمان انتقال خون مشاهده نکردیم.

 معاون اول رئیس جمهور همچنین از زحمات و تلاش‌های کارکنان این سازمان در تأمین خون سالم و مورد نیاز بیماران و مجروحان جنگی تقدیر کرد و این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی و ایستادگی ملت ایران دانست.

 در این بازدید، دکتر احمد قره باغیان معاون سازمان انتقال خون ایران و معاونین خود نیز حضور داشتند و به ارائه گزارشی جامع از عملکرد سازمان در ایام جنگ و چالش‌های آن پرداختند، که مورد توجه دکتر عارف قرار گرفت.

 

