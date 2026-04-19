به گزارش ایلنا، اولین نشست برخط معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به ریاست اصغر جهانگیر برگزار شد و برنامه‌های سال ۱۴۰۵ در این حوزه مورد تبیین قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای این نشست ضمن آرزوی پیروزی‌های بیشتر برای میهن اسلامی در برابر استکبار جهانی و گرامیداشت فرا رسیدن دهه کرامت، از حضور انقلابی مردم شریف ایران در خیابان‌ها و میادین در ۵۰ روز گذشته قدردانی کرد و این قدرت مردمی را پشتوانه میدان و نبرد نظامی دانست.

جهانگیر با اشاره به اقدامات موثر مدیران ستادی و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور در طول جنگ رمضان افزود: یکی از ماموریت‌های مهم این معاونت در سطح ستاد و کشور کاهش آلام ملت شریف بود که در دو حوزه مهم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دنبال و اجرایی شد.

جهانگیر، لزوم برنامه‌ریزی برای ماموریت‌های امروز این معاونت را آگاهی از شرایط امروز جامعه، توانمندی‌ها و مصالح کشور دانست و بیان کرد: صرف نظر از اینکه در دیروز چه اتفاقاتی افتاده و ما در کجای این اتفاق بوده‌ایم و چگونه عمل کرده‌ایم، باید با تجربیات گذشته برای حال حاضر و آینده تصمیم بگیریم.

وی با تاکید بر وظیفه این معاونت در دو بخش اجتماعی و پیشگیری از جرم از معاونین استانی خواست تا با توجه به شرایط فعلی کشور تمرکز بیشتری در بخش اجتماعی داشته باشند. همچنین مقرر کرد گزارش‍‌های عملکرد استانی در این بخش احصاء و از نمونه‌های موفق برای سایر استان‌ها نیز بهره‌برداری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یادآور شد یکی از ماموریت‌های مهم این معاونت یعنی تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش اعتماد مردمی بصورت ویژه در دستور کار بوده و خواهد بود. ضمن اینکه عزم ما بر این است که آسیب‌های اجتماعی را کاهش بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: دشمن با دزدیدن رئیس جمهور یک کشور سرنوشت مردم آن کشور را رقم می‌زند ولی در ایران با به شهادت رساندن رهبر عزیز و برخی از فرماندهان ما نتوانست به نظام مقدس جمهوری اسلامی آسیبی وارد کند، این نشان دهنده حضور سرمایه‌هایی همچون مردم انقلابی است که با پشتیبانی از انقلاب شکست ناپذیر شده‌اند.

جهانگیر همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت خیرین و سمن‌ها از طریق شبکه‌هایی که پیشتر در استان‌ها شکل گرفته است، گفت: یکی از ماموریت‌های مهم این معاونت در این ایام این است که با رویکرد محله محوری و ظرفیت مساجد بتوانیم کمک حال مردم باشیم و با هم افزایی، دولت و نهاد‌های ذی ربط را نیز در زمینه رسیدگی به مشکلات مردمی حمایت کنیم.

جهانگیر سامانه سجام را پل ارتباطی بین معاونت و جامعه عنوان کرد و تعریف کار برای اعضای این شبکه اجتماعی و بها دادن به آن‌ها را برای اثر بخشی بیشتر این سامانه ضروری دانست.

پرداختن به مشکلات آسیب دیدگان جسمی، روحی و مالی در جنگ رمضان، توجه به بهداشت محیط و امنیت اجتماعی این افراد، فراهم کردن نشاط اجتماعی از طریق ورزش‌های همگانی و همچنین توجه به حوزه آموزش و خدمات فراگیر آموزشی از دیگر ماموریت‌هایی بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به مدیران ستادی و استانی ابلاغ کرد.

حفظ آرامش بازار برای امنیت جامعه، مراقبت از امنیت اجتماعی مردم از دیگر مواردی بود که مورد تاکید این مقام قضایی قرار گرفت.

جهانگیر در بخش بهداشت و درمان از معاونین استانی خواست تا با ایجاد ارتباط با شبکه‌های بهداشتی استان‌ها خدمت‌رسانی بهداشتی را رصد کرده و مشکلاتی از قبیل کمبود دارو و پزشک را از طریق شبکه‌های مردمی و خیرین حوزه سلامت مرتفع کنند.

وی در ادامه دسته‌بندی خیرین بر اساس توانمندی در حوزه‌های مشارکتی را مهم دانست و از معاونین خواست خیرین را بر اساس تمایل و توانایی‌های خودشان در کمک‌رسانی دعوت به کار کنند.

جهانگیر با یادآوری جلسات قوای سه‌گانه با رهبر شهید در خصوص آسیب‌های اجتماعی گفت: امام شهید ما ۵ محور در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی را در سال‌های گذشته مطرح نمودند که اصل ماموریت ما می‌باشد، اما در کنار آن پنج محور بایستی برنامه‌های متعددی را با توجه به شرایط کشور در دستور کار قرار دهیم که بر اساس اولویت‌بندی به آنها پردازیم.

در ادامه این نشست برخی از معاونین اجتماعی دادگستری‌ها گزارشی از عملکرد خود را ارائه و پیشنهاداتشان را مطرح کردند.