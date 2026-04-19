به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه اطلاع رسانی دولت با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: جنگ یک حادثه خیلی بزرگ است. در این جنگ هم که بر کشور ما تحمیل شد، دو کشور با قدرت و سازوبرگ نظامی بالا که دارای بمب اتم هم هستند، به کشور ما حمه کردند، رهبر عزیز ما را به شهادت رساندند، فرماندهان و چهره های شاخص بسیاری شهید شدند. خسارات بزرگی وارد شد، اما کشورما، ایران ما استوار و سربلند ایستاد، در بسیاری از کشورها با کشتن رهبران، کشورها از هم پاشیدند.

حضرتی ادامه داد: ایران در 30 تا 40 سال گذشته در شدیدترین تحریم‌ها بود، تحریم‌های هوشمند را تجربه کرده و هشت سال جنگ را با عراق پشت سر گذاشت، در سال 1404 با سه حادثه جنگ 12 روزه، اتفاقات دی ماه و جنگ 40 روزه مواجه شد. در این شرایط دشمن بدنبال این بود که کل کشور به هم بریزد و تسلیم شود و نفت ما را بگیرد. اما ایران با پشتوانه نیروهای مسلح غیور و مردم همیشه در صحنه جانانه ایستاد و این قدرت ها را مستاصل و درمانده کرد.

وی با بیان اینکه ما از روز نخست جنگ، تاکید کردیم که باید میدان روایت جنگ را ایجاد کنیم، گفت: میدان روایت‌سازی، جنگ رسانه‌ای و جنگ اطلاع‌رسانی ایجاد شد و ما در این میدان، توفیق زیاد و دست برتر داشتیم، تا جایی که حتی ترامپ نیز به آن اعتراف کرد و رسانه‌هایی مانند گاردین و سی‌ان‌ان هم اذعان داشتند که ایران در رسانه و انعکاس روایات موفق تر از دشمن بود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: ازسوی دیگر در بخش نظامی هم علیرغم آنکه دشمن ساز و برگ قابل توجهی داشت، ما توانستیم ضربات شدیدی را هم به پایگاه های رژیم صهیونیستی و هم به پایگاه های آمریکا در منطقه وارد کنیم. به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حیثیتی هم ضربات محکمی به دشمن وارد شد.

حضرتی ادامه داد: در حوزه جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی، ما سه واقعیت را به جهان اعلام کردیم. اول مظلومیت و حقانیت ملت ایران و دروغگو بودن دشمن. دوم ناسازگاری دشمنان با صلح و غیرقابل اعتماد بودن آنان، دنیا فهمید که دشمن در میانه مذاکره با ما، به شکلی غیرقانونی وارد جنگ با ایران شد. سومین موضوع نیز توانایی، اقتدار و تاب‌آوری نیروهای نظامی و ملت ایران بود که جهان آن را دید.

وی ادامه داد: این سه موضوع به‌خوبی ترسیم شد و فضای رسانه‌ای دنیا تا حدود 70 درصد در اختیار این جریان قرار گرفت. این جریان آن‌قدر قوی شد که ترامپ اعتراف کرد نیروهای نظامی ایران شجاع هستند و توانایی خوبی از خود نشان داده‌اند. در مقابل، وزیر دفاع آمریکا در برخورد با رسانه‌ها عصبانی بود و از ضعف آن‌ها انتقاد کرد. همچنین روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای نوشت که با وجود پیشتازی آمریکا در حوزه نرم‌افزار و ابزارهای دیجیتال، ایران با وجود کمبود امکانات، دست برتر در جنگ رسانه‌ای را به دست آورد.

حضرتی تأکید کرد: این‌ها حاصل نشد مگر با زحمات شما و من به شما افتخار می‌کنم. بارها و بارها فوق‌العاده درخشیدید و بخشی از این پازل موفقیت، نتیجه کار شماست. البته همه در این موفقیت نقش داشتند؛ خبرنگاران خارجی، شبکه‌ها و تلویزیون‌های خارجی، آزادی‌خواهان، فعالان ضد جنگ، توییت‌های آقای دکتر پزشکیان، آقای دکتر عارف، آقای قالیباف، فعالان شبکه‌های اجتماعی، صدا و سیما و رسانه‌های داخل و خارج و... اما پایگاه اطلاع رسانی دولت جایگاه خاص خود را داشت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: تصویری که امروز از مردم ایران در دنیا شکل گرفته، تصویر انسان‌های شجاع، وطن‌پرست و مقاومی است که در برابر تهدیدها، از جمله تهدیدهای ترامپ که بسیاری از کشورها را وادار به تسلیم کرده، ایستادگی کردند. چه مردم در خیابان‌ها، چه نیروهای مسلح که قدرتمند عمل کردند و چه دولتی که با وجود مشکلات و تحریم‌ها و کمبودها، به‌گونه‌ای عمل کردند که مردم احساس کمبود نکنند؛ فروشگاه‌ها پر، پمپ‌بنزین‌ها فعال، داروخانه‌ها دارای دارو و خدمات عمومی برقرار بود.

وی ادامه داد: زحمات انجام‌شده یک بخش ماجراست و انعکاس این زحمات نیز بخش دیگر آن است که موجب افزایش محبوبیت دولت شده است. از همه شما تشکر می‌کنم و به تک‌تک شما افتخار می‌کنم. مجموعه‌ای از جوانان خوش‌فکر و متخصص کنار هم قرار گرفته‌اند. البته انتظار من بالاتر از این‌هاست.

در ابتدای این دیدار که محمدگلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت نیز در آن حضور داشت، مهدی بابایی، مدیرکل پایگاه اطلاع رسانی دولت، گزارشی از اقدامات پایگاه اطلاع رسانی در طول جنگ اخیر را شرح داد، همچنین اعضای تحریریه نیز به طرح مسائل و مشکلات مربوط به خود پرداختند.