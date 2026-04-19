سردار موسوی:
راهبرد نظامی رهبر شهید ما را سربلند کرده است
کد خبر : 1775410
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: راهبرد جنگ نامتقارن شهید خامنهای، اینگونه ما را در مقابل قویترین شیاطین سربلند کرده است.
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی آپ اسکرولد نوشت:
«روح پر فتوح شهید آیتالله العظمی خامنهای شاد که راهبرد جنگ نامتقارنش، بومیسازی موشکهایش، تکیه به دانشمندان و رزمندگان جوانش اینگونه ما را در مقابل قویترین شیاطین سربلند کرده است.»