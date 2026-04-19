به مناسبت روز ارتش انجام شد؛
دیدار امیر سرلشکر حاتمی با خانواده شهید امیر سپهبد موسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در منزل شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن دیدار و گفتوگو با همسر و خانواده شهید، نشان فداکاری اعطاییِ فرمانده و قائد شهید و عظیم الشان کل قوا (قدس الله نفس الزکیه) را به خانواده این شهید والامقام اهدا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت ۲۹ فروردین، سالروز ارتش و بزرگداشت حماسه آفرینیهای نیروی زمینی، با حضور در منزل شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رییس فقید ستادکل نیروهای مسلح، از مقام والای سیدالشهدای نیروهای مسلح تجلیل و تلاشهای زینبگونه همسر شهید را در طول دوران خدمات این شهید سعید به انقلاب اسلامی شایان تکریم دانست.
فرمانده کل ارتش در این دیدار، گفت: شهادت افتخارآمیز امیر سپهبد موسوی در رکاب فرمانده و مقتدای خویش، برای ما و آحاد کارکنان نیروهای مسلح، بسیار سخت بود، چرا که رهبر و فرمانده عزیز و شهید انقلاب اسلامی به ایشان و خدمات شهید امیدها داشتند و سپهبد موسوی را یک فرمانده شجاع و مومن واقعی میدانستند و بارها در دیدارها به این موضوع اشاره فرموده بودند.
وی افزود: امیر سپهبد موسوی، فرماندهای استکبار ستیز، مجاهد، مخلص، با صلابت، و آیندهنگر بود که عمر خویش را در مسیر اعتلای امنیت ملی، تثبیت اقتدار و صلابت کشور، ارتقای توان بازدارندگی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، صرف کرد.
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه شهید موسوی منظومه فکری و اندیشههای دفاعی رهبر شهیدمان را به خوبی میشناخت و براساس همین منظومه برای نیروهای مسلح برنامهریزی، حرکت و اقدام میکرد، گفت: شهید امیر سپهبد موسوی در ایستادگی، مقاومت و پیروزی امروز ایران اسلامی در برابر تهاجم همه جانبه صهیونیستی _ آمریکایی، نقش و جایگاهی ارزنده و بسیار موثری داشتند و با اندیشه ژرف، تدبیر و نگاه راهبردی خود و هم افزایی روزافزون ارتش و سپاه در تمام دوران مسئولیتش، موجبات ارتقای توان رزم نیروهای مسلح را فراهم کردند.
در این دیدار همسر و فرزند شهید امیر سپهبد موسوی، طی سخنانی با تاکید بر اینکه ولایتمداری، وطن دوستی، ایمان، صلابت و رافت این شهید عزیز برای همه ما الگو بود، گفت: گوهر ناب و مدال پرافتخار شهادت، حقیقتا برازنده شهید سپهبد موسوی بود، چرا که ایشان همواره در طول دوران خدمت بهویژه ایام جنگ تحمیلی بارها و بارها آرزوی شهادت داشت.
در این دیدار که جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و معاون اجرایی ارتش حضور داشتند، نشان فداکاری اعطاییِ فرمانده و قائد شهید و عظیم الشان کل قوا (قدس الله نفس الزکیه) به خانواده این شهید والامقام اهدا شد.
نشان فداکاری اعطایی فرمانده و قائد شهید و عظیم الشان کل قوا حضرت امام خامنهای (ره) در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کردهاند.