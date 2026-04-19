به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی می رساند، با عنایت به شرایط خاص و حساس کنونی کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی عمومی و تمرکز هرچه بیشتر گروه‌ها، فعالان و نخبگان عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در همراهی با حضور مسئولانه مردم در خیابان در راستای پشتیبانی از میدان رزم و رشادت های نیروهای مسلح، درخواست هایی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی و مسئولان ذیربط مبنی بر تعویق انتخابات تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ مطرح گردید که این امر طی گزارش‌های رسمی به شورای عالی امنیت ملی منعکس شد، بر همین اساس در پاسخ، آن شورا مقرر کرد، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، اولین میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و میاندوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شصت روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ توسط شورای عالی امنیت ملی برگزار گردد.

بر این اساس، پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور، وزارت کشور با هماهنگی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور «مجلس شورای اسلامی» و شورای نگهبان، ضمن تدوین تقویم زمانبندی جدید انتخابات اقدام به برگزاری انتخابات مذکور خواهد کرد.

بدیهی است، شروع دوره فعالیت شوراهای هفتم سراسر کشور در کوتاه ترین زمان ممکن پس از برگزاری انتخابات آغاز خواهد شد و تاریخ دقیق آن نیز در برنامه زمانبندی انتخابات اعلام می گردد. ضمناً کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی که تا تاریخ صدور دستور توقف انتخابات اجرایی شده معتبر بوده و به قوت خود باقی است و در چارچوب برنامه زمانبندی جدید، ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی، برنامه ریزی و پیش بینی خواهد شد.

در پایان ضمن قدردانی از حضور همیشه در صحنه مردم ایران اسلامی، امید آن می رود همچون گذشته با حفظ وحدت ملی، همدلی و هوشیاری تحت تدابیر و رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله)، مسئولان و نیروهای مسلح کشور را در عبور از شرایط کنونی یاری و زمینه تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.

ستاد انتخابات کشور