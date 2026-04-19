اهمیت انتخاب قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده از نگاه حدادعادل

غلامعلی حدادعادل ضمن تاکید بر نقش پررنگ مردم در تحولات اخیر، از شکل‌گیری سه‌گانه «خیابان، میدان و دیپلماسی» سخن گفت و انتخاب محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده را نمادی از تحقق این رویکرد دانست.

به گزارش ایلنا، غلامعلی حدادعادل در اظهاراتی ضمن اشاره به نقش موثر خیابان و حضور مردم گفت: امروز دوگانه میدان و دیپلماسی که چندین سال قبل مطرح بود با حضور باصلابت مردمی تبدیل به سه گانه "خیابان، میدان و دیپلماسی" شده است.

وی ادامه داد: ابعاد این سه‌گانه امروز در ترکیب هیئت مذاکره کننده و مخصوصا در انتخاب و نقش محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس آن مشهود و محسوس است.

حدادعادل ضمن تمجید از گفت‌وگوی تصویری قالیباف با مردم تاکید کرد: وحدت و همدلی در این سه گانه، برکات شگرفی برای ایران و انقلاب داشته و خواهد داشت.

وی همچنین درباره تعویق انتخابات شوراها، اظهار کرد: در این مقطع زمانی، تصمیمی درست، خیابان را از آفت و آسیب صف بندی‌های سیاسی و انتخاباتی حفظ کرد تا این رخداد ان‌شاءالله در "وقت و شرایط مناسب انتخاباتی" برگزار شود.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
