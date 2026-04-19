بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از واحدهای ستادی و قضایی پایتخت
رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدیدی میدانی از بخشهای مختلف ستاد دادگستری استان تهران و برخی مراجع قضایی پایتخت، در جریان روند اقدامات انجامشده برای استمرار ارائه خدمات قضایی و همچنین وضعیت بازسازی بخشهای آسیبدیده قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید میدانی از بخشهای مختلف ستاد دادگستری استان تهران و برخی مراجع قضایی پایتخت، در ابتدا با حضور در دفتر قائممقام دادگستری استان تهران، روند اجرای تصمیمات اتخاذشده برای تأمین نیازمندیها و رفع نواقص احصاء شده در پی بازدیدهای میدانی اخیر را مورد بررسی قرار داد.
القاصی در این دیدار با تأکید بر اصل خدمترسانی به مردم و ضرورت عدم توقف در رسیدگی به پروندههای قضایی، از اقدامات و پیگیریهای حاجیرضا شاکرمی قائممقام دادگستری استان تهران در برگزاری جلسات مستمر هماهنگی و بسیج ظرفیتهای بخشهای ستادی، منابع انسانی، پشتیبانی، مالی و فناوری برای رفع مشکلات و حفظ استمرار در ارائه خدمات قضایی تقدیر کرد.
بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از دادسرای عمومی و انقلاب تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضایی و کارکنان این مجموعه دیدار و گفتوگو کرد.
القاصی در این بازدید با همراهی دادستان تهران از بخشهای آسیبدیده ساختمان دادسرای مرکز که در پی حملات دشمنان و موج انفجار ناشی از آن دچار خسارت شده بود بازدید کرد و ضمن بررسی روند بازسازی و تعمیرات انجامشده، بر رعایت اصول فنی و مهندسی و توجه به کیفیت در کنار سرعت در فرآیند بازسازی تأکید کرد.
وی همچنین با حضور در بخشهای مختلف ستاد دادسرای تهران از جمله معاونتهای اجرایی، قضایی و نظارت و بازرسی، از حضور مستمر دادستان تهران و معاونان دادسرا در محل خدمت و بازدیدهای میدانی آنان از نواحی مختلف دادسرا و دستگاههای خدمترسان برای نظارت بر انجام وظایف قانونی خصوصا در ایام جنگ تحمیلی رمضان و تعطیلات ابتدای سال ۱۴۰۵ تقدیر و تشکر کرد.
گفتوگوی چهره به چهره با مراجعان و صدور دستورات لازم
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید به همراه دادستان تهران با تعدادی از مراجعان حاضر در دادسرای مرکز به صورت چهره به چهره دیدار کرد و پس از استماع درخواستها و مسائل مطرحشده، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در رسیدگی به پروندهها در چارچوب قانون صادر کرد.
دستور فوری برای تأمین تجهیزات دادسرای کارکنان دولت
القاصی، همچنین در ادامه از دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان بازدید کرد و در پی درخواست سرپرست این دادسرا برای تأمین تجهیزات رایانهای که در پی حملات اخیر دچار آسیب دیدگی شدهاند، طی تماس تلفنی با معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان تهران، دستور تأمین فوری تجهیزات مورد نیاز را صادر کرد.
بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد ظرف ۲۴ ساعت آینده سیستمهای رایانهای مورد نیاز با رعایت ضوابط و دستورالعملهای حفاظتی تهیه و در اختیار این دادسرا قرار گیرد.
تأکید بر تسریع در بازسازی دادگاه انقلاب تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این بازدیدها و در رأس هیئتی قضایی و ستادی از ساختمان مجموعه قضایی دادگاه انقلاب تهران که در اثر حملات دشمنان دچار آسیب و در برخی از بخشها تخریب شده بود بازدید کرد.
در جریان این بازدید، سید محمد تقوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب تهران گزارشی از اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط، کاهش آسیبها و استمرار رسیدگی به پروندههای قضایی در این مجموعه ارائه کرد.
القاصی، با اشاره به صلاحیتهای قانونی دادگاه انقلاب اسلامی و اهمیت پروندههای مطروحه در این مرجع قضایی گفت: تدابیر اتخاذشده در مجموعههای قضایی استان تهران به گونهای بوده است که هیچگونه خللی در روند رسیدگی به پروندهها ایجاد نشود و در حال حاضر تمامی مراجع قضایی استان در محلهای استقرار خود و در صورت آسیب دیدگی ابنیه در اماکن تمهید شده جدید در حال ارائه خدمات قضایی به مردم هستند.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده، مشکلات ناشی از آسیبهای واردشده در برخی ساختمانها در حال رفع است و برنامه بازسازی بخشهای تخریب شده نیز با جدیت در حال پیگیری میباشد و مجموعه قضایی استان تهران با اتخاذ تدابیر لازم مطابق قانون و دستورالعملها به فعالیت خود ادامه میدهد.
تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات معاندین و متخاصمین
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد قاطع و قانونی با اقدامات معاندین و متخاصمین و افرادی که با دشمنان همکاری داشتهاند، گفت: رسیدگی به پروندههای مرتبط با اقدامات مخل امنیت و همکاری با جریانهای معاند در چارچوب قانون و با قاطعیت در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.
القاصی، همچنین از همکاران قضایی و اداری حاضر در محل خدمت که در جریان حوادث اخیر دچار آسیب شده و از جانبازان جنگ تحمیلی رمضان بودند، تکریم و تقدیر کرد و حضور و تلاش آنان در استمرار خدمترسانی قضایی را نشاندهنده روحیه ایثار و مسئولیتپذیری مجموعه دادگستری استان تهران دانست و تأکید کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی با روحیه جهادی و مسئولانه در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و اجرای قانون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.