به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اقدام ایالات متحده در محاصره بنادر یا سواحل ایران نه تنها نقض آتش‌بس با میانجیگری پاکستان است، بلکه غیرقانونی و مجرمانه نیز هست.

این اقدام، ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند؛ این اقدام، طبق ماده ۳(c) قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک اقدام تجاوزکارانه محسوب می‌شود که به صراحت محاصره بنادر یا سواحل یک کشور را در زمره چنین اقداماتی قرار می‌دهد.

علاوه بر این، با اعمال مجازات جمعی عمدی بر مردم ایران، این اقدام به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

