بررسی راهکارهای تأمین دارو و ایجاد ذخایر راهبردی

به گزارش ایلنا،در دیدار معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین وضعیت حوزه سلامت کشور به‌ویژه در شرایط «جنگ تحمیلی سوم» مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا عارف در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد کادر سلامت در ایام جنگ تحمیلی، بر ضرورت آمادگی مراکز درمانی در مواجهه با شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: تقویت زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و برنامه‌ریزی دقیق برای ذخیره‌سازی اقلام حیاتی کشور از اولویت‌های اصلی است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت پشتیبانی مالی از حوزه سلامت، تأکید کرد: پرداخت تعهدات و حمایت از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات حوزه سلامت باید در اسرع وقت انجام شود.

در این جلسه، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با ارائه گزارشی جامع، به تشریح عملکرد نظام سلامت در ایام «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت و اقدامات انجام‌شده در زمینه درمان مجروحان، تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین انتقال هدفمند دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به استان‌های مهاجرپذیر را تبیین کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی حوزه بهداشت، بر اهتمام دولت در پرداخت به‌موقع مطالبات تأکید کرد و گفت: پرداخت‌های پایان سال گذشته شامل کارانه‌ها، بدهی‌های شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مطالبات پیمانکاران دانشگاه‌ها در ایام پایانی سال انجام شده است.

وزیر بهداشت افزود: این میزان پرداخت در ماه‌های پایانی سال کم‌سابقه بوده است.

تقدیر عارف از عملکرد سازمان انتقال خون

معاون اول رییس جمهور در این بازدید با اشاره به اهمیت اهدای خون در شرایط خاص جنگ، بر نقش حیاتی سازمان انتقال خون تأکید کرد و گفت: در جنگ اخیر، کوچکترین ایراد یا ضعفی از عملکرد سازمان انتقال خون مشاهده نکردیم.

عارف همچنین از زحمات و تلاش‌های کارکنان این سازمان در تأمین خون سالم و مورد نیاز بیماران و مجروحان جنگی تقدیر کرد و این اقدام را نشانه‌ای از همبستگی و ایستادگی ملت ایران دانست.

در این بازدید، احمد قره‌باغیان، معاون سازمان انتقال خون ایران و معاونان این سازمان، گزارشی جامع از عملکرد سازمان در ایام جنگ و چالش‌های موجود ارائه کردند.

