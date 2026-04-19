نشست مشترک معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر صمت با وزیر علوم

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای نوروزی مسئولان ارشد کشور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از وزارت علوم، با حسین سیمایی وزیر علوم دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست مشترک طرفین ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل جاری حوزه آموزش عالی، در ارتباط با تقویت همکاری‌های مشترک میان وزارتخانه‌ها به‌ویژه در پیوند میان دانشگاه و صنعت گفت وگو کردند

