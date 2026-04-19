مراسم گرامیداشت شهید علی محمد نائینی سردار رسانه و راوی جبهه مقاومت
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بصیر، انقلابی و ولابتمدار ایران برای حضور در آیین گرامیداشت و یادبود شهید علی محمد نائینی، سخنگوی مدبر و اندیشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت کرد.
در واپسین روزهای ماه نورانی رمضان و در هنگامه نبرد حق و باطل در جنگ تحمیلی سوم، سردار رسانه و راوی جبهه مقاومت، مجاهد عرصه تبیین و بصیرت، شهید دکتر علی محمد نائینی، سخنگوی مدبر و اندیشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به قافله شهیدان پیوست و با خون خود برگ دیگری بر دفتر پرافتخار جهاد و مقاومت افزود.
ایشان فراتر از یک فرمانده نظامی، اندیشمندی آگاه، مدیر و نظریهپردازی توانمند در حوزه «جنگ روایتها»، «عملیات روانی» و «فتنهشناسی» بود که با درک عمیق از هندسه نبرد شناختی دشمن، در سنگرهای حساس از جمله جایگاه خطیر سخنگویی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سدادی سدید در برابر هجمههای ادراکی جبهه استکبار ایستادگی کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بصیر، انقلابی و ولابتمدار ایران برای حضور در آیین گرامیداشت و یادبود آن عزیز سفرکرده که عمر خویش را در سنگرهای عزت و شرف ایران اسلامی با تلاشی وصف ناپذیر و انگیزهای مثال زدنی در مواجهه با تهدیدات ترکیبی دشمن سپری نمود، دعوت کرد تا ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، در پاسداشت یاد و راه او مشارکت نمایند.
زمان: سهشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷
مکان: مسجد حضرت امام صادق (علیه السلام) میدان فلسطین تهران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی