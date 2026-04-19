آیتالله جوادی آملی:
حرمت رهبران دینی جهان باید حفظ شود
آیتالله جوادی آملی در پیامی از اهانت صورتگرفته توسط رئیس جمهور آمریکا به پاپ لئون چهاردهم، رهبر عالی کاتولیک جهان ابراز تأسف کرده و بر ضرورت واکنش و اعتراض جامعه مسیحی و شخصیتهای مذهبی جهان، نسبت به این رفتار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، آیتالله جوادی آملی از اهانت صورتگرفته توسط رئیس جمهور آمریکا به پاپ لئون چهاردهم، رهبر عالی کاتولیک جهان ابراز تأسف کرده و بر ضرورت واکنش و اعتراض جامعه مسیحی و شخصیتهای مذهبی جهان، نسبت به این رفتار تأکید کرد و گفت: اهانتی که به مقام شامخ رهبر کاتولیک جهان شده، باید ترمیم شود.
وی در پیام خود، با بیان اینکه حضرت عیسی مسیح (س) از انبیای اولوالعزم و آیت الهی هست، بیان کرد: قرآن کریم از مسیح(س) و مادرش مریم با جلال و شکوه یاد میکند، حضرت عیسی و مادرش مریم (ع) آیت جهانیاند و برای جهانیان محترم و ارزشمندند و تعظیم و تکریم و احترام این ذوات قدسی بر همگان لازم است.
آیتالله جوادی آملی اظهار کرد: اگر قرآن درباره نوح دارد ﴿سَلَامٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ﴾، اگر درباره پیامبر دارد که ﴿رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾ و اگر درباره مریم و فرزندش عیسی مشابه این تعبیرات را دارد، یعنی وظیفه جهانیان این است که در برابر این ذوات قدسی خضوع کنند، حرمت اینها را نگه دارند و اگر کسی، رهبر دینی چنین پیامبرانی بود، او هم محترم است و حرمت ویژه و خاص دارد؛ نه تنها پیروان حضرت مسیح، بلکه باید پیروان ادیان و انبیای دیگر هم حرمت اینها را حفظ کنند.
این مرجع تقلید بیان کرد: قرآن کریم از ره آورد عیسای مسیح به عنوان حکمت یاد کرده است ﴿قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْمَةِ﴾، حکمت معنایش آن است که اندیشوران جامعه یعنی حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز فکری و فرهنگی، در بخش اندیشه، اندیشهای سالم، صائب و واقعبینانه داشته باشند و در بخش انگیزه، انگیزهای عاقلانه، صائبانه و صالحانه داشته باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه رئیس جمهور آمریکا که نه در اندیشه صائب بود و نه در انگیزه، و صواب و صلاحی نه در کار علمی او هست نه در کار عملی او، جسورانه به حرم امن مقام شامخ رهبر کاتولیک جهان اهانت و بدرفتاری میکند، مسیحیها عموماً و کاتولیکها و بزرگانی که در خود آمریکا هستند خصوصا، باید این منکَر را نهی کنند و این قبیح را تقبیح کنند و صاحب این گفتار را تعلیم دهند و تربیتش کنند، گرچه او تربیتپذیر نیست.
این مرجع تقلید اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا با همدستی اسرائیل یک ظلم فاحش و روشنی بر علیه ایران اسلامی که سوابق ممتدی در فرهنگ و دیانت و تربیت داشته و دارد، کردند، اینها نه تنها نسبت به مردم نظامی، بلکه به غیر نظامیها، به زنها، به فرهنگیان، به هنرمندان، به کودکان و خردسالان، به دختران و پسران مدرسه میناب که مظهر مظلومیت بودند، حمله کردند، عده زیادی از این عزیزان را به شهادت رساندند و بازماندگانشان را داغدار کردند؛ هر مصیبتی در این راستا و از این قبیل باشد جگرخراش است و افسوسوار؛ و در برابر اینگونه از جنایتهایی که ترامپ و امثال او مرتکب شدند، نصیحت کردن رهبر کاتولیک جهان در برابر این ظلم آشکار، یک سخن گرانمایهای است و نباید در برابر این نصیحت و هدایت، کسی اعتراضی بکند.