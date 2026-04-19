به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از آخرین وضعیت آموزش عالی کشور، عملکرد دانشگاه‌ها در شرایط ویژه ناشی از جنگ اخیر، میزان آسیب‌ها و خسارات وارده به برخی واحدهای آموزشی و روند استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی دریافت کرد و تداوم آموزش، مدیریت شرایط بحرانی در دانشگاه‌ها و حفظ پویایی فعالیت‌های علمی را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این نشست، رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی و دانشگاهی کشور اظهار داشت: آنچه امروز در ساختار اداری و مدیریتی کشور در حال وقوع است، با همراهی و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان در جریان است و اگر لطف خداوند نبود، کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌شد.

دانشگاه‌ها باید در خط مقدم حل مسائل کشور قرار گیرند

پزشکیان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور افزود: اعتقاد من این است که هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که برای آن راه‌حل وجود نداشته باشد و حتی برای هر مسئله، تنها یک راه‌حل مطرح نیست بلکه صدها مسیر برای حل آن قابل تصور است. دانشگاه‌ها باید در خط مقدم حل مسائل کشور قرار گیرند و ظرفیت علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه محل تجمع تخصص‌های مختلف از جمله اقتصاد، کشاورزی، صنعت، مدیریت، فرهنگ و جامعه‌شناسی است، تصریح کرد: انتظار از دانشگاهیان این است که صرفاً در فضای آموزشی باقی نمانند، بلکه با حضور فعال در میدان عمل، در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند. امروز علم زمانی اثرگذار است که در متن جامعه به کار گرفته شود.

پزشکیان ادامه داد: کشور با چالش‌های متعددی مواجه است و در شرایطی که دشمنان با علم، دانش و پیشرفت ما مسئله دارند، این نخبگان و دانشگاهیان هستند که می‌توانند مسیر حل مشکلات را هموار کنند. همان‌گونه که در حوزه دفاعی نیز توان علمی کشور نقش‌آفرین بوده، در سایر حوزه‌ها نیز باید این ظرفیت تقویت شود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت حضور فعال‌تر جوانان و دانشجویان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: امروز زمان آن است که همه ظرفیت‌ها برای ساختن کشور به میدان بیایند و رقابت در نوآوری، خلاقیت و حل مسئله جایگزین هرگونه انفعال شود. هر فردی که توانایی حل مسئله دارد باید مسئولیت بپذیرد و در مسیر پیشرفت کشور نقش ایفا کند.

پزشکیان با تأکید بر رویکرد تفویض اختیار در مدیریت کشور افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده بخشی از اختیارات به مدیران استانی و اجرایی واگذار شود تا روند تصمیم‌گیری‌ها تسهیل و کارآمدی افزایش یابد و این رویکرد نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است. در همین راستا ما همانگونه که از ابتدای آغاز به کار دولت مورد تاکید بوده آمادگی داریم هرگونه اختیار لازم برای حل مسائل و پیشبرد طرح ها و برنامه ملی کشور در حوزه های مختلف را به دانشگاه واگذار کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال گسترش جنگ نیست و استمرار درگیری‌ها به نفع هیچ طرفی نیست. راه‌حل مشکلات، نه در افزایش تنش بلکه در عقلانیت، گفت‌وگو و پرهیز از تخریب بیشتر است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همگرایی در منطقه افزود: برخی قدرت‌ها تلاش دارند کشورهای منطقه را درگیر اختلاف و درگیری کنند تا از منابع آن بهره‌برداری کنند، در حالی که ملت‌های منطقه باید با وحدت و همبستگی، در برابر این رویکردها ایستادگی کنند و مسیر همکاری و انسجام را تقویت نمایند.

رئیس جمهور ضمن قدردانی از جامعه دانشگاهی کشور خاطرنشان کرد: افتخارات امروز کشور در حوزه‌های مختلف، مرهون تلاش دانشمندان، اساتید و نخبگان علمی است و هرجا علم و دانش وارد میدان شده، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است. تقویت پیوند دانشگاه و جامعه، ضرورتی اساسی برای عبور از چالش‌ها و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

